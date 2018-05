EEH elimina doble recibo, cobro retroactivo y el promediado

San Pedro Sula, Honduras.



Eliminar la doble facturación, el cobro retroactivo y el promediado están entre las cinco medidas que se comprometió a implementar la Empresa Energía Honduras (EEH) para mejorar el servicio a los hondureños.



Esto luego de que el pasado martes el presidente hondureño Juan Orlando Hernández les diera 24 horas, que vencieron ayer, para presentar un informe con acciones concretas en el que se resolvieran los problemas de los que se quejan los usuarios del país.



“Recibimos informe con medidas puntuales solicitadas ayer para dar solución a los cobros excesivos por parte de Energía Honduras”, confirmó Hernández.



El mandatario declaró que “1. Se elimina el cobro retroactivo, salvo a los usuarios que estén haciendo fraude, principalmente usuarios que reportan grandes cantidades adeudadas”.



Agregó: “2. A partir de hoy se elimina la doble facturación, existirá únicamente un recibo. Energía Honduras e instituciones del Gobierno se encargarán de ampliar sobre el tema”.



Autoridades de EEH harán hoy una conferencia de prensa para informar sobre las medidas que tomarán.



El presidente dijo que EEH también se comprometió para que “todas las personas que tengan contador: se eliminará cálculo promedio, evitando cobros injustos y que unos paguen por el consumo de otros”.



Hernández señaló además que “solamente se instalarán contadores que estén certificados, para eso, desde ayer se realizaron contactos con firmas extranjeras especializadas para garantizar a la población que los contadores cobren lo justo”.



Como última acción, el mandatario explicó que “todos los contadores son gratuitos, nadie tiene que pagar por uno, la idea detrás de un contador es evitar los promedios y brindar un mecanismo justo de medición”.



Supervisión



A pesar de los compromisos hechos por EEH, el presidente hondureño manifestó que estarán supervisando que la empresa cumpla con las medidas que prometió para garantizar un mejor servicio a los usuarios hondureños.



“Nosotros, su servidor, como equipo, nos mantendremos vigilantes de que se cumplan estos compromisos. De no cumplirse seguiremos por la ruta que teníamos trazada desde ayer, velando por un cobro justo”, manifestó Hernández.



Cada día los usuarios presentan miles de quejas contra el servicio de EEH.



El mandatario indicó que espera que no se vuelva a caer en los mismos problemas.



“En ese sentido yo esperaría que, así como estamos recibiendo esta información de buena fe, también de buena fe hayan actuado los socios y ejecutivos de este consorcio, porque aquí no puede haber abuso; aquí lo que tiene que existir es un trato justo, correcto y decente”, enfatizó el presidente del país.



Además, el mandatario afirmó que todavía falta mucho por hacer, pero que ya espera que se tomen pasos importantes con acciones concretas como se determina en el informe de Empresa Energía Honduras.



“Asimismo, tenemos que revisar la parte de la transmisión, ya que por aquí tenemos una gran cantidad de pérdidas y todo porque no se planificó a su tiempo. Estas cosas se planifican con 10 o 15 años de anticipación, pero estoy seguro de que vamos a llegar a la meta de tener un sistema eléctrico competitivo, justo y transparente”, declaró Hernández.



Reacciones



Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), destacó la determinación del presidente Hernández para buscar un mejor servicio en el país.



“Todos tienen que poner sus barbas en remojo, porque el presidente Hernández fue muy enfático y muy claro en su mensaje”, dijo.



A partir del pasado 2 de mayo, EEH se había hecho cargo de la facturación que antes estaba a cargo de Enterprise Consulting, por lo que había una doble facturación, la cual ayer se eliminó, por lo que Jesús Mejía, gerente de la Enee, detalló que a partir de esa fecha el cliente debe recibir y pagar la factura nueva, que es la más grande y que detalla el consumo de los últimos seis meses y cada cobro que se aplica.



Mientras que Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Enee (Stenee), calificó como “oportuna y contundente” la intervención del presidente Hernández, la cual llevó a que EEH tomara las cinco medidas para mejorar el servicio a los hondureños.



También Wilfredo Cerrato, presidente del Banco Central de Honduras (BCH), se refirió al desempeño de EEH, asegurando que es obligación de esa empresa reducir las pérdidas, como está establecido en el acuerdo, pero sin perjudicar el servicio que se brinda a los hondureños ni las finanzas de los usuarios.



Revisión de tarifas



Según el artículo 22 de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), cada tres meses se debe revisar las tarifas de la energía eléctrica.



La última revisión fue en febrero de este año, por lo que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) confirmó que se volverá a revisar las tarifas para definir si aumentan o bajan a finales de este mes.



El comisionado de la Cree, Gerardo Salgado, dijo que la revisión no es por la situación actual, sino que ya estaba programada.



La revisión será en base con elementos técnicos, pero eliminando cualquier ineficiencia que se produzca en la cadena de producción, informó Salgado.



Agregó: “Nosotros, a quien le exigimos la normativa es a la Enee, de igual modo ella debe exigir a EEH u otra empresa que cumpla con lo establecido”, reiteró el comisionado de la Cree.