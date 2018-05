Jorge Cálix aclara que Arturo Corrales vendió acciones de Semeh

Tegucigalpa, Honduras

El diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, aclaró este miércoles que el empresario y excanciller Arturo Corrales Álvarez ya no es dueño de la empresa de Servicio de Medición Eléctrica de Honduras (Semeh).

En un primer tuit el parlamentario hondureño dijo: "1/2 Me he dado a la tarea de investigar lo que estamos viviendo los hondureños respecto a la luz eléctrica y he descubierto lo siguiente: Arturo Corrales vendió hace dos años sus acciones por lo que no tiene nada que ver con los dos recibos de luz que estamos recibiendo".

Seguidamente escribió: "2/2 Sí hay empresas hondureñas atrás de estos dos cobros que nos quieren hacer y que representan una gran estafa para los hondureños. Cuando concluya la investigación que estoy haciendo, les comparto los nombres de los que nos están estafando. Hasta hay bancos metidos en esto..."

Estos posteos fueron realizados por Cálix después de señalar en Twitter que los ciudadanos recibirían dos facturas por el consumo de energía eléctrica: una de EEH y por una empresa de Arturo Corrales. "Ahora usted recibirá dos facturas por el consumo de energía eléctrica: una factura de EEH y otra emitida por una empresa de Arturo Corrales. Que pretenden? Que paguemos doble el servicio? Cómo el Estado no existe, las aves de rapiña hacen desastres con los recursos de los hondureños", indicó.

Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee), confirmó que el asesor presidencial vendió las acciones de Semeh hace dos años a la Enterprise Consulting S.A.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le dio ayer un ultimátum de 24 horas a la Empresa Energía Honduras (EEH), de capital colombiano-hondureño que, según denuncias de múltiples usuarios, está haciendo cobros muy elevados por el servicio.

Según algunos abonados, la EEH les está cobrando el doble, triple o más de lo que normalmente han venido pagando por el servicio.