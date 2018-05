“EEH no mejorará finanzas de Enee”, advirtió Tribunal de Cuentas en 2016

Tegucigalpa, Honduras.



Desde 2016, tras los primeros seis meses de que se firmara el contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH), un informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ya advertía que las acciones pactadas en el contrato con EEH no mejorarían las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).



El documento auguraba desde entonces un panorama poco alentador para los resultados que dejaría el acuerdo con EEH.



El informe fue elaborado por la Dirección de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas del TSC.



En el documento se indica que al revisar el contrato de alianza público–privada para la recuperación de pérdidas en los servicios prestados por la Enee, para la ejecución del componente de distribución y flujo financiero, suscrito por Coalianza, la Enee, un banco y EEH, bajo la figura de un fideicomiso, “se evidenció que los efectos de las acciones del contrato no representan una mejora en los resultados financieros de la Enee”, indicó el informe.



El contrato con EEH se firmó el 18 de febrero de 2016.



El informe del TSC también hizo una proyección de los resultados financieros que habría para la Enee durante los próximos años, y la visualización desde entonces no era nada alentadora.



El documento explica que con base en la información que se obtuvo del análisis económico del contrato, se diseñó un modelo que simula el estado de resultados de la Enee, durante la duración del contrato del Inversionista Operador (siete años), permitiendo predecir el comportamiento de las finanzas de la Enee en varios escenarios.



“Si se realiza una proyección del estado de resultados de la empresa durante el período del contrato, se obtiene una pérdida acumulada de 27,959 millones de lempiras aproximadamente en el año siete de la operación de EEH. Lo anterior sin contar con el pago de las inversiones referenciadas que suman 437 millones de dólares, aproximadamente 12,243 millones de lempiras”, indica el informe.



Impacto



En la auditoría del Tribunal de Cuentas se especifica que “la generación representa el 90% de los costos de la entidad (Enee) y los ingresos se ven afectados por las pérdidas en el sistema, técnicas y no técnicas, que actualmente representan el 32% de la facturación”.



Agrega que “ambos temas inciden directamente en las finanzas de la Enee, que actualmente tiene un déficit operativo de 7,000 millones de lempiras anuales”.



Las conclusiones de la Dirección de Auditorías Centralizadas y Descentralizadas del TSC señalan que con el contrato de la Enee con EEH podría dejar estragos económicos en la Estatal eléctrica del país.



El documento advierte “que las finanzas de la Enee queden comprometidas por los siguientes siete (7) años para pagar el contrato con EEH por un monto de $1,738 millones ($1,301 de honorarios fijos más $437 millones de inversiones), equivalentes a 40,000 millones de lempiras aproximadamente”.



En las conclusiones del informe, el TSC ya recomendaba que luego de que concluya el contrato con EEH se debe garantizar que las condiciones energéticas en el país sean mejores. “Enee deberá prever que las acciones de control y reducción de pérdidas una vez finalizado el contrato con el operador Empresa Energía Honduras (EEH) no pierda la continuidad en las acciones en reducción y control de pérdidas, y que no se incrementen nuevamente. Si como resultado del monitoreo y control se evidencia que no se van a cumplir los objetivos del contrato se deben de tomar acciones correctivas inmediatas”, aconsejó el informe del TSC.