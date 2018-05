Deniegan audiencia de revisión de medidas a Rosa Elena de Lobo

Tegucigalpa, Honduras.

Una jueza denegó la tarde de este miércoles la solicitud de revisión de medidas para audiencia en los tribunales en materia de corrupción en el caso de la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, confirmó su representante legal, Julio Ramírez.

"Sorprendentemente estoy asustado. Yo estoy tomando la decisión en este momento de apartarme un poco del expediente y dejar en conocimiento del mismo abogado. La razones que motivan a la jueza a fallar son totalmente inválidas", mencionó Ramírez.

"Ella falla sin lugar audiencia de revisión de medidas sin tener el expediente a manos. Si ella hubiera esperado que el expediente llegue a las 08: 50 am, entonces ella resuelve. Es necesario hacer y advertir públicamente que mi clienta Rosa Elena Bonilla no puede estar bajo un proceso en el que la animosidad personal prevalezca más sobre la aplicación del derecho. Eso no es algo justo. Puede que no esté con la mayor objetividad del caso".

-Antecedente-

Ayer, tanto el abogado defensor de Bonilla, Julio Ramírez, y los fiscales del Ministerio Público (MP) se notificaron de la determinación de la Corte de declarar inadmisible dos recursos de reposición sobre este caso.

El primero fue el interpuesto por la defensa de Bonilla, en la que se declaraba en contra de la modificación de los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos a fraude y apropiación indebida.

El segundo recurso fue interpuesto por el MP y buscaba que Bonilla siguiera procesada por lavado de activos y malversación de caudales.

La defensa alegaba que la Corte de Apelaciones debió emitir un sobreseimiento definitivo a favor de la ex primera dama porque, a su juicio, no existe ninguna figura delictiva. “Ante esta circunstancia nos vemos ya en el derecho de invocar la petición de audiencia de revisión de medidas, que la jueza debe resolver en el término de 48 horas”, dijo Julio Ramírez, abogado de Bonilla. Esta solicitud fue interpuesta ayer por la defensa de la ex primera dama ante los Juzgados en Materia de Corrupción.