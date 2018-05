Con revisión de medidas Rosa Lobo puede salir libre

Tegucigalpa, Honduras.



La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción dejó firme la acusación por los delitos de fraude y apropiación indebida en contra de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.



Ayer, tanto el abogado defensor de Bonilla, Julio Ramírez, y los fiscales del Ministerio Público (MP) se notificaron de la determinación de la Corte de declarar inadmisible dos recursos de reposición sobre este caso.



El primero fue el interpuesto por la defensa de Bonilla, en la que se declaraba en contra de la modificación de los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos a fraude y apropiación indebida.



El segundo recurso fue interpuesto por el MP y buscaba que Bonilla siguiera procesada por lavado de activos y malversación de caudales.



La defensa alegaba que la Corte de Apelaciones debió emitir un sobreseimiento definitivo a favor de la ex primera dama porque, a su juicio, no existe ninguna figura delictiva. “Ante esta circunstancia nos vemos ya en el derecho de invocar la petición de audiencia de revisión de medidas, que la jueza debe resolver en el término de 48 horas”, dijo Julio Ramírez, abogado de Bonilla. Esta solicitud fue interpuesta ayer por la defensa de la ex primera dama ante los Juzgados en Materia de Corrupción.



Al celebrarse la audiencia de revisión de medidas, Bonilla de Lobo podría quedar en libertad debido a que los delitos de fraude y apropiación indebida no están tipificados en el catálogo de delitos que se castigan con prisión preventiva. La Corte de Apelaciones, además, declaró sin lugar un recurso de reposición interpuesto por la Procuraduría General de la República y por la defensa del señor Mauricio Mora, imputado en ese mismo proceso judicial.