Presidente Hernández emplaza a EEH por "cobros excesivos"

Le pido al pueblo hondureño que tengamos un compás de espera, mientras tanto voy a seguir trabajando con el Fiscal General, Superintendencia de Concesiones, Ministerio de Energía, ENEE y demás instituciones reguladoras del Estado para ver las partes relacionadas de estas empresas — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) 8 de mayo de 2018

48604422?ref_src=twsrc%5Etfw">8 de mayo de 2018 48604422?ref_src=twsrc%5Etfw">8 de mayo de 2018 Le digo al consorcio @EnergiaHonduras que tienen 24 horas para presentar ante las instituciones hondureñas, en una una comisión que he conformado, las medidas puntuales que van a tomar para evitar estos excesos. Les pido respeto y consideración para el pueblo hondureño! — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) 8 de mayo de 2018

Sé que está una auditoria en curso sobre cómo opera esta concesión, le pido a la superintendencia de concesiones que sean diligentes, que sean patriotas y saquen cuanto antes los resultados de esa auditoria y la compartan con operadores de justicia, si no, ellos son responsables — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) 8 de mayo de 2018

Quiero ser claro, lo que esté bajo las atribuciones que me permite la Constitución de la República, lo vamos a usar para que no se sigan cometiendo estos excesos; es importante proceder de inmediato a revisar la situación especulativa sobre los transformadores. — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) 8 de mayo de 2018

Envío un mensaje al pueblo hondureño y en especial al consorcio de las empresas de @EnergiaHonduras, para nadie es desconocido los excesos que se han venido dando con esta empresa, cobros excesivos, cobros retroactivos hasta seis meses y me ha llegado información de doble cobro — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) 8 de mayo de 2018