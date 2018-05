Inmigrantes: estas instituciones brindan asistencia legal en EEUU

Redacción, San Pedro Sula/Washington, EEUU.

El gobierno de Donald Trump canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, por el cual unos 57,000 inmigrantes de ese país residen legalmente en Estados Unidos.



El programa finalizará el 5 de enero de 2020 para permitir que los beneficiarios hondureños abandonen el país de manera ordenada, o tramiten la regularización de su situación migratoria por otras vías.

Millones de personas en EEUU, de diferentes nacionalidades, buscan cómo legalizar su estatus migratorio, acá te dejamos una lista para que puedas contactarlas.

WASHINGTON:

Mil Mujeres

Immigration Advocates Network (IMMI)

Ayuda

Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC)

Kinds in Need of Defense (KIND)

Comite de los Estados Unidos para los Refugiados e Inmigrantes (USCRI)

Comisión de Equidad de Empleo de los Estados Unidos

CHICAGO:





Casa Erie

Centro Romero

Coordinated Advice & Referral Program for Legal Services), CARPLS

BENNU Legal Services

HACES (Hispanic American Community Education and Services)

Caridades Católicas

Centro Sin Frontera

Grupo REU Law Firm, LLC

DALLAS

Proyecto Inmigrante

Caridades Catolicas

Centro de Conexion Global

Abogado Samuel Pagan

Abogada Alexandra Meaders

NUEVA YORK

Roger and Asmar Oficina de abogados

Coalición Mexicana

Karla Prosper Oficina de abogados

Caridades Católicas

Collaborative de Chelsea

LOS ANGELES

Los Ángeles

Chirla

El Rescate

Carecen ( poco)

Huprich Law

Abogado Michael Sanchez

SEATLE





Northwest Inmigrant Rigths Proyect

The Church Council of Greater Seatlle

One America Seattle

Kids in Need of Defense Seattle

Friends of Youth Renton

ATLANTA

Acces to Law

Richard Summers PC



NEW ORLEANS: ASESORÍA LEGAL GRATUITA O A BAJOS COSTOS/ ÁREA MIGRATORIA

Nombre de la organización o bufete de abogados: The Law Office Miriam K. Crespo

Dirección: 2439 Manhattan Boulevard, Suite 310

Número de teléfono: 504-300-9793

Correo electrónico y/o página web: mcrespo@crespoimmigrationlaw.com

Punto de contacto: Lisa Zelaya

Especialización en casos de: Representación legal, asistencia de casos de asilo, DACA/DAPA, Asistencia Legal, etc.



Nombre de la organización o bufete de abogados: Caridades Católicas Arquidiócesis de New Orleans

Dirección: 2505 Maine Avenue, Metairie, LA 70003

Número de teléfono: (504) 310-6860

Correo electrónico y/o página web: ajohnson@ccano.org

Punto de contacto: Anthony E. Johnson

Especialización en casos de: Representación legal, asistencia de casos de asilo, DACA/DAPA, Asistencia Legal, etc.



Nombre de la organización o bufete de abogados: Congreso de Jornaleros

Dirección: 217 N Prieur Street, New Orleans, LA

Número de teléfono: 504-258-1000

Correo electrónico y/o página web: https://www.facebook.com/congresodejornaleros/

Punto de contacto: Chloe Sigal, Paralegal

Especialización en casos de: Representación legal, asistencia de casos de asilo, DACA/DAPA, Asistencia Legal, etc.



Nombre de la organización o bufete de abogados: Loyola Law Clinic

Dirección: 526 Pine Street, New Orleans, LA

Número de teléfono: 504-861-5590

Correo electrónico y/o página web: www.law.loyola.edu

Punto de contacto:

Especialización en casos de: Ayuda legal



MIAMI:

Church World Service - Immigration and Refugee Program (Miami Office)

(305) 774-6770

Catholic Charities Legal Services of Miami (Doral Office)

(305) 887-8333

mmezadieu@cclsmiami.org

Miami Beach Hispanic Community Center

305-867-0051

Lutheran Services Florida, Inc. (Miami Office)

(813) 875-1408

afraguela@lsfnet.org

Centro Comunitario Las Américas

305-387-7277

ASESORÍA LEGAL A BAJOS COSTOS O GRATUITA

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO



YMCA INTERNATIONAL

6671 SOUTH FREEWAY, SUITE 200

HOUSTON, TX 77074

713 339 9015

713 758 9280 / 281 888 9651

CONSULTAS CADA MIERCOLES

DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M.

IMMIGRATION COUNSELING SERVICES

6430 RICHMOND AVE.#450

HOUSTON, TX 77057

713 953 0047

SOLICITUDES DE FAMILIA QUE NO ESTEN EN PROCEDIMIENTO DE DEPORTACION

UNIVERSITY OF HOUSTON

IMMIGRATION CLINIC

100 LAW CENTERS

HOUSTON, TX 77024

713 743 2094



CATHOLIC CHARITIES

2900 LOUISIANA ST.

HOUSTON, TX 77006

713 874 6570 MAIN / 713 874 6547 LOPC

AYUDAN CON TODOS TIPOS DE CASOS DE INMIGRACION

TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY LAW CENTER

IMMIGRATION CLINIC/ 3100 CLEBURNE ST.

HOUSTON, TX 77004

713 313 7275

ACEPTAN CASOS NUEVOS SOLAMENTE ENTRE AGOSTO Y NOVIEMBRE Y ENTRE ENERO Y ABRIL

REFUGEE SERVICE OF TEXAS

6065 HILLCROFT ST, SUITE 513

HOUSTON, TX 77081

713 644 6224 /713 645 1915

AYUDAN A FAMILIARES A APLICAR POR EL ASILO

DE NIÑOS QUIENES TODAVIA ESTAN EN EL PAIS DE ORIGEN

TAHIRIH JUSTICE CENTER

1717 ST. JAMES PLACE, STE,450

HOUSTON, TEXAS 77056

713 496 0100

AYUDAN A MUJERES Y NIÑAS

HUMAN RIGHTS FIRST

1303 SAN JACINTO ST.9TH FLOOR

HOUSTON, TX 77002

713 955 1360

NIÑOS NO TIENEN QUE HABER ESTADO

EN UN ALBERGUE

CARECEN

6006 BELLAIRE BLVD, SUITE 100

HOUSTON, TX 77081

713 665 1284

SOLO AYUDAN CON SOLICITUDES DE ASILO

MAM FAMILY EDUCATION

1625 BLALOCK RD, HOUSTON, TX 77080

713 955 1360 EXT 170

CONSULTAS LOS LUNES A LAS 9:00 A.M. Y

VIERNES A LA 1:00 P.M. O PUEDE LLAMAR

PARA HACER CITA.

AYUDAN CON SOLICITUDES DE FAMILIA

DACA, LPR, CIUDADANIA, VISA U, VISA T, ASILO



HOUSTON COMMUNITY SERVICES

CENTRO AZTLAN

5115 HARRISBURG

HOUSTON, TX 77011

713 926 8771

SOLO CASOS QUE NO ESTAN EN PROCEDIMIENTO DE DEPORTACION

ORR HOTLINE

OFFICINA DE REFUGIADOS

DEPARTAMENTE DE GOBIERNO

DE LOS E.E.U.U

1 800 203 7001

CORTE DE INMIGRACION

1 800 898 7180

En esta página puede encontrar las organizaciones de ayuda correspondientes al lugar de domicilio: www.immi.org