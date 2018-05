"Si regreso a Honduras mi exesposo me mata", dijo hondureña en Estados Unidos

Los Ángeles, California.

La decisión del Gobierno de Estados Unidos, de cancelar hoy el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los más de 44,000 hondureños que están, actualmente, inscritos en el programa ha sido devastadora, la noticia trascendió a través de The New York Times.

Gisela Mancia (43), tenía apenas 14 años cuando las dificultades económicas que atravesaba su familia, con quienes residía en una colonia de La Lima, Cortés, la obligaron a emigrar y a tratar de cumplir el sueño americano, contó a Diario LA PRENSA.

Mancia lleva 26 años de vivir en Estados Unidos; se casó y procreó dos hijas, quienes actualmente tienen 26 y 17 años de edad.

Esta hondureña no contempla la posibilidad de retornar al país, pues asegura que su vida en el país corre peligro. Ella actualmente está inscrita en el TPS.

"Mi exesposo, a quien conocí aquí, intentó matarme con un cuchillo. Me cortó los tendones de las manos, lo que me dejó hospitalizada por tres meses. A él, lo deportaron a Honduras por esa causa; si yo regreso él me mata, de eso estoy segura", contó la hondureña, que reside en California.

Mancia, hace seis meses, comenzó con el trámite para cambiar su estatus temporal de TPS a residente, ya que sus hijas son ciudadanas, y espera poder quedarse en Estados Unidos bajo ese estatus.