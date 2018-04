Los tres bomberos que sufrieron quemaduras luchan por seguir vivos

Tegucigalpa, Honduras.



Óscar Madrid Gonzales (34), Frank Obilson Santos Girón (31) y Ever Miguel Velásquez luchan por sobrevivir. Aunque el pronóstico no es muy alentador, familiares y médicos que los atienden se aferran a la esperanza de que van a salvar sus vidas.



Su estado es de pronóstico reservado, los especialistas hacen todo lo posible por asistirlos y las próximas 24 horas son cruciales para recuperarlos de las severas quemaduras que presentan en un 75% de sus cuerpos.



“Se está haciendo el manejo para poder salvar los riñones y luego manejar la parte ventilatoria y posteriormente la piel. La condición de ellos es delicada, Óscar Madrid tiene más de 70% de quemaduras, Ever Miguel, un 75%, y Frank 70%. La única ventaja es que son jóvenes, pero el nivel de mortalidad es altísima”, explicó Carlos Mejía, cirujano plástico.



Son alrededor de 40 especialistas que están dando todo su esfuerzo por salvarles la vida.



Los tres bomberos se debaten entre la vida y la muerte. Eran parte del equipo de apagafuegos en Uyuca.



Solidaridad



Ante la solicitud de 20 pintas de sangre para los sobrevivientes del cerro de Uyuca, ayer llegaron más de 30 compañeros que sin pensarlo dos veces se ofrecieron para apoyar en la recuperación a sus amigos.



Pero no solo ellos, también particulares se han sumado a la causa para contribuir en esa lucha por la vida.



Las próximas 24 horas son determinantes para la recuperación de los tres jóvenes.



A dos de ellos los médicos les practicaron la traqueotomía y por prevención tienen listo en el hospital, un ventilador de respiración artificial.



“Todo el equipo que se necesite se les dará para salvarles la vida. Los nefrólogos están a la expectativa porque en los riñones es el máximo problema que podemos enfrentar”, dijo Flores. Por ahora se descarta el traslado a Estados Unidos y se espera que pronto se pueda tener una mejoría de los tres bomberos que fueron abrasados por el fuego de Uyuca, incendio que sigue activo.



Una foto de ese día muestra el equipo de la misión.



Ante lo sucedido, el ministro de Salud, Octavio Sánchez, se reunió con médicos y miembros de la junta directiva de la institución para conocer la condición de los bomberos quemados.



“La reunión fue para consolidar todo un diseño estratégico para sacar adelante esta situación”, afirmó Sánchez. Agregó que se están haciendo contactos con hospitales del extranjero para sacarlos del país, de ser necesario. “Una de las resoluciones que se tomó es proceder a obtener todo lo que se necesite sin restricción de gastos”, anunció.



Apoyo



El Congreso Nacional aprobó ayer una moción presentada por el diputado Tomás Zambrano orientada a dar un apoyo económico inmediato a los familiares de Josué Vargas y Felipe Varela, los dos bomberos que perdieron sus vidas en el cumplimiento del deber, mientras trataban de apagar un incendio forestal en La Montañita, a pocos kilómetros de Tegucigalpa.



Además, el Congreso Nacional, acordó también que a través de la Pagaduría Especial, proceda a pagar una contribución solidaria a los familiares de los dos bomberos que fallecieron en el incendio forestal: los subtenientes póstumos Josué Vargas y Felipe Varela.



“Este apoyo está destinado a sufragar los gastos fúnebres de estos héroes de la Patria. También hemos acordado pagar una contribución solidaria destinada a gastos médicos a los familiares de Fran Girón, Ever Velásquez y Óscar Fernando Madrid, quienes resultaron heridos en el incendio”, explicó Tomás Zambrano, diputado. Además los parlamentarios presentaron un proyecto de Ley para que se les dé una pensión a las familias de los dos héroes nacionales fallecidos el miércoles.