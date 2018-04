Educación analizará nuevo método de evaluación

Tegucigalpa, Honduras.



En rechazo al nuevo sistema de evaluación, un grupo de estudiantes ayer mantuvieron tomados por varias horas los institutos Primero de Mayo, de San Pedo Sula, y el Jesús Aguilar Paz, de Comayagüela.



Con los mismos argumentos, los colegiales del Instituto Marco Aurelio Soto. de Santa Bárbara. ejecutaron la misma medida este lunes.



Tras seis horas de protesta, los alumnos del Primero de Mayo desistieron de la acción al mediodía, aunque las labores quedaron suspendidas durante toda la jornada.



Luego de llegar a un acuerdo con las autoridades de Educación de Cortés, los estudiantes manifestaron que las clases regresarían hoy a la normalidad.



“Ya nos aclararon que la información que salía en las redes sociales y algunos medios que la evaluación iba a ser 70% de acumulativos y 30% de examen a partir del segundo semestre es mentira, entonces la toma no tiene caso”, dijo un alumno del Primero de Mayo que omitió su nombre.



Entre las exigencias del alumnado también estaba la inclusión de varias planillas que no habían sido tomadas en cuenta para el proceso de elecciones del gobiernos estudiantil que será elegido mañana.



Óscar Paz, director municipal de Educación, señaló que los jóvenes seguirán siendo evaluados bajo el esquema 55% de acumulativo y 45% de examen para el nivel medio, mientras no haya un documento oficializado por la Secretaría de Educación.



Amplió que hasta la fecha sigue vigente el decreto de evaluación aprobado en 2013, al tiempo que refirió que el acuerdo ministerial número 1796-SE-2017 no es oficial.



Armando Antúnez, miembro de la asociación de padres de familia, señaló que en la reunión con Paz solicitaron mejoras en la institución, como instalación de ventiladores y reparación en el techo de las aulas, ya que al llover se llenan de agua.



Antúnez confía en que las autoridades cumplirán con lo pactado para no ocasionar una crisis en el sistema educativo público.



Aplicación



Gloria Menjívar, viceministra de Educación, expresó que desde el 6 de enero de 2018, que se pone en vigor el decreto ministerial 1796, se aplica para los años 2018 y 2019 y que ese deroga el 0700 en el que se hablaba de un 70% y un 30%.



“El nuevo acuerdo nos establece una ponderación de dimensiones en la modalidad presencial que es en el primer ciclo de primero, segundo y tercer grado con un acumulativo de 75%y 25% de examen que puede ser práctico o teórico”, explicó la funcionaria.



Señaló también que en el segundo ciclo de cuarto a sexto grado es un acumulativo de 70 y un examen de 30. Y en el tercer ciclo de séptimo a noveno grado, hay 65 de acumulativo y 35 de examen. Mientras que en educación media, de undécimo a duodécomo grado es 55 de acumulativo y 45 de examen.



“En la interpretación hay un error, porque ya no son 70 y 30. Cada ciclo está distribuido por ciclos, el acumulativo y examen, esa tabla regirá. La evaluación del aprendizaje es permanente, sistemática y flexible para verificar si el alumno alcanza sus competencias para egresar”, dijo Menjívar.



Se informó que se hará un análisis de la aplicación de este nuevo acuerdo y que el docente decida la forma de evaluar y reforzar los aprendizajes de acuerdo con el grado y cada ciclo. En el primer parcial se aplicó esa tabla.