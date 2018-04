Hay malestar en las bases de Libre con Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.



Mucho malestar hay al interior de los mandos intermedios y de las bases del Partido Libertad y Refundación (Libre) a 24 horas de que se conozca el destino de Salvador Nasralla en la Alianza de Oposición, revelaron algunos dirigentes.



El excandidato presidencial, quien firmó las resoluciones aprobadas en la asamblea ampliada del partido de izquierda, un día después las desconoció y anunció la creación de un nuevo partido político.



Esta ambigüedad no fue bien recibida por las bases del partido liderado por el expresidente Manuel Zelaya, que son del criterio de que la cúpula de la Alianza en la reunión de mañana tiene que hablar claro con el presentador de televisión.



“No se trata de ponerle un ultimátum, se trata de saber qué es lo que cada quien quiere. Si él quiere estar aquí, es bienvenido; si él no quiere estar aquí, que lo diga también; pero que seamos claros”, afirmó Jorge Cálix, diputado de Libre.



“Si él solo quiere pensar en las próximas elecciones y olvidarse de toda la gente que le dio el voto en las elecciones pasadas, esa es su decisión, pero que nos lo diga”, añadió.



Juan Barahona, otro diputado y dirigente de las bases radicales de Libre, refirió que las declaraciones de Nasralla “son una negación a continuar en la Alianza. Eso a la base de Libre no nos ha caído muy bien, prácticamente está renunciando a la Alianza y la lucha por la Presidencia”. “Esas cosas”, agregó, “no generan confianza entre la base, más bien desconfianza, inconformidad y malestar”. Lo de Nasralla “son declaraciones erráticas”, afirmó, entre tanto, Ricci Moncada.



El Consejo de Dirección de la Alianza se reunirá mañana, cita a la cual está convocado el propio Nasralla, que forma parte de este órgano, que también integran Manuel Zelaya y los excandidatos a designados presidenciales Guillermo Valle, Xiomara Castro y Belinda Martínez.