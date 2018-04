Salvador Nasralla: "Mel, entendelo, el enemigo se llama Juan Orlando"

Redacción.



El expresidenciable Salvador Alejandro Nasralla Salum, fiel a su estilo, se dirigió públicamente a su aliado Manuel Zelaya Rosales, coordinador de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, quien dijo que Nasralla estaba casi fuera de la alianza por sus pretensiones de crear un nuevo partido político.



"Mel (Manuel Zelaya), entendelo, el enemigo se llama Juan Orlando. Él y su socio Mauricio Oliva", dijo Nasralla y le envió otro mensaje más: "Vos no sos mi enemigo, ni tampoco yo soy tu enemigo".



El expresidente Manuel Zelaya dijo recientemente que la intensión de Nasralla de crear un nuevo partido político fraccionaría las intenciones de voto en la oposición, pero Nasralla dice lo contrario.



"El pueblo me está pidiendo a mí que funde un partido político porque no tienen techo político, hay un millón de personas que me siguen a mí. Que son narralistas. Más los nacionalistas y liberales que votaron por mí, que son personas que quizá no comulgan con la ideología de Libre, por eso tengo que fundarlo", sostuvo Nasralla.



Agregó que no se ha "retirado de la lucha para que se recupere el poder" y que se ha reunido con "gente importante", que "no puede revelar".



"Me he reunido con dos personas que no son de Honduras, pero que son muy importantes en las decisiones que se toman en Honduras", aseguró.



Nasralla, al ser increpado por un periodista que le consultó si es una marioneta de Manuel Zelaya por retirarse del diálogo y por permanecer en un circo político, respondió: "¿Usted me está llamando payaso?".



"Mauricio Oliva salió con algo que no tenía nada que ver con lo que se iba a discutir en la mesa, trató de apropiarse del diálogo, por eso tomé la decisión de retirarme y retirar a mi gente", sostuvo Nasralla.



Nasralla dio un giro sorprendente en uno de los puntos más controvertidos en la política hondureña: la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la cual antes rechazaba argumentando que no era de su agrado.



"Es necesario hacer una Asamblea Nacional Constituyente, pero no la pueden hacer estos delincuentes ¿Cómo voy a ir a una Asamblea Nacional Constituyente con estos diputados delincuentes, ladrones?, tendría que hacerla una junta de notables", aseguró.



Los partidos Libertad y Refundación (Libre) y Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) cedieron a Nasralla la candidatura en las pasadas elecciones, ya que este se había quedado sin el Partido Anticorrupción (PAC), institución política que él mismo había fundado.