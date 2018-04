Mel Zelaya: Con la formación de otro partido, Nasralla está prácticamente fuera de la Alianza

Tegucigalpa, Honduras

Luego que Salvador Nasralla dijera este lunes, en el programa Frente a Frente, que formaría un nuevo partido político para las elecciones del 2021, Manuel Zelaya, coordinador de la Alianza de Oposición, indicó que con sus declaraciones, el expresidenciable está práticamente fuera de la Alianza.

"Prácticamente está anunciando que se fue", expresó Zelaya en el noticiero Hoy Mismo al enterarse que Salvador tiene planificado formar una nueva fuerza política, y agregó:"la gente ya está acostumbrada a las posiciones de Nasralla", al tiempo que confesó estar cansado y triste por las ambiguas declaraciones del excandidato presidencial, con quien dijo que tendría que hablar.

Cabe destacar que las palabras del exlíder del Partido Anticorrupción se dan luego de haber acordado la continuidad de la Alianza, en la que llamaron a su militancia "a movilización y paros parciales hasta culminar en paro nacional" en "defensa del triunfo de la Alianza" en las elecciones del pasado 26 noviembre de 2017.

Respuesta

Por su parte, Salvador Nasralla indicó que "la lucha continúa y que está (la Alianza) más fuerte que nunca", que la formación de un nuevo partido es a futuro, dentro de cuatro años y que no está dejando la Alianza.

De igual forma, el excandidato presidencial dijo no estar enterado de los comandos de insurección ni cómo funcionarán, y concluyó: "no me estoy saliendo de la Alianza".

Inconformidad con Nasralla

Por su parte, Rixi Moncada, líder de la oposición, mostró vía Twitter su inconformidad antes las declaciones de Nasralla.

"El candidato de la Alianza, Salvador, ayer votó por la unidad; pero hoy en el programa frente a frente: SE FUE. Anunciò un nuevo Partido; y dijo que los Comandos para la defensa del triunfo @EnAlianza no son asunto de él..."

El Candidato de la Alianza, @SalvadorAlianza ayer votó por la unidad; pero hoy en el programa frente a frente: SE FUE. Anunciò un nuevo Partido; y dijo que los Comandos para la defensa del triunfo @EnAlianza no son asunto de él.... pic.twitter.com/06uE7Nn19T — Rixi Moncada (@riximga) 17 de abril de 2018