Salvador Nasralla y la Alianza se reconcilian

Tegucigalpa, Honduras.



En el marco de la Asamblea Nacional Extraordinaria Ampliada del Partido Libertad y Refundación (Libre) se acordó ayer la continuidad de la Alianza de Oposición contra la Dictadura.



El propósito de mantener incólume la Alianza, dijeron los líderes en la asamblea realizada en el Hotel Honduras Maya, es para seguir presionando al Gobierno a fin de que acepte un mediador internacional con funciones vinculantes para que resuelva la crisis política.



A través de una declaración, la asamblea llamó a su militancia “a movilización y paros parciales hasta culminar en paro nacional” en “defensa del triunfo de la alianza” en las elecciones del pasado 26 noviembre de 2017.



La asamblea de delegados fue encabezada por el coordinador de la alianza, Manuel Zelaya Zelaya y el excandidato presidencial, Salvador Nasralla.



También se aprobó la creación de diez mil “comandos de insurrección para la toma del poder” por el método de la no violencia que seguirán una línea estratégica para evitar que otro “fraude electoral” obstaculice la llegada al poder de la izquierda hondureña.



Zelaya Rosales hizo eco de un incidente que tuvo en un canal de televisión el exasesor presidencial Marvin Ponce, quien calificó como “vaca intelectual” a un diputado de Libre que lo acusó de corrupto.



“Como ahora nos dicen vacas intelectuales, nuestro coordinador electoral es una vaca electoral; Carlos Eduardo Reina, el coordinador de los comandos antifraude, es una vaca antifraude; al secretario de relaciones internacionales yo le digo vaca internacional. Hoy tenemos la bancada parlamentaria, las vacas parlamentarias. Edgardo Casaña es una de las principales vacas parlamentarias que tenemos”, dijo Zelaya provocando carcajadas entre los asambleístas.



Y refiriéndose a él, apostilló: “A mí me dicen el Comandante Vaquero, ese nombre me lo dio Hugo Chávez Frías, sin saber, me lo dijo porque soy ganadero de nacimiento”.



La asamblea, que fue bautizada con el nombre de Kimberly Dayana Fonseca- una de las víctimas de la crisis política- aprobó un calendario de “propuestas, protestas y movilizaciones”, entre las cuales está el 1 de mayo, 21 de mayo, 22 de mayo, 28 de mayo, 28 de junio y 5 de julio.



“Volvemos a las movilizaciones, a los paros y a las tomas a nivel nacional hasta que se respete la voluntad popular”, afirmó Zelaya.



Salvador Nasralla expresó que “se agotaron todos los caminos posibles” y que, “por lo tanto, contra la dictadura solo queda la revolución”.