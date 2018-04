ONU pide a Nasralla volver al prediálogo

Tegucigalpa, Honduras.



El repentino giro que dio antenoche el excandidato presidencial Salvador Nasralla al anunciar el retiro de sus representantes del prediálogo nacional, ha generado un cambio en la agenda de la asamblea que este domingo tendrá el partido Libertad y Refundación (Libre).



En un principio no estaba incluido Nasralla en la lista de participantes que harán uso de la palabra, pero ahora sí lo hará y lo mismo pasará con el presidente del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Guillermo Valle.



Ambos políticos abandonaron la original estrategia de la Alianza de Oposición contra la Dictadura de no sentarse en la misma mesa con “Juan Orlando Hernández o sus empleados”, según lo explicó el coordinador general tanto de Libre como de la Alianza, el expresidente Manuel Zelaya.



En la cuarta reunión, el Pinu decidió reunirse por aparte con el representante de las Naciones Unidas, Igor Garafulic, para no encontrarse con Ebal Díaz, enviado del presidente Hernández.



El giro que han dado estos políticos equivale a que retornan a su estrategia original.



Llamado a Nasralla

La ONU afirmó ayer que el proceso para buscar un diálogo para superar la crisis en Honduras, avanza “paso a paso” y pidió a los representantes de Nasralla que retornen a la mesa de negociación.



“Soy muy franco, el proceso de diálogo en mi opinión va avanzando paso a paso, hay momentos de retraso, donde algunas partes consideran que no pueden continuar”, dijo el coordinador permanente de las Naciones Unidas en Honduras, Igor Garafulic.



Enfatizó que los representantes de Nasralla, “son bienvenidos cuando quieran retornar” a las negociaciones.