Juan Orlando Hernández anuncia la creación de Unidad Especializada Antimaras

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del país, Juan Orlando Hernández, anunció este lunes vía conferencia de prensa la creación de una Unidad Especializada Antimaras, de igual forma indicó que espera que los comandos anunciados por la Alianza no intenten desestabilizar el país.

Según el mandatario, el personal que conformará la Unidad Antimaras viajará próximamente a Estados Unidos, México, Guatemala y El Salvador, especialmente a Estados Unidos, en donde recibirán capacitaciones. De igual forma, la Seretaría de Seguridad, en coordinación con otras instituciones, hará una propuesta en esta semana sobre el combate a las maras en los países vecinos, incluyendo a México y Estados Unidos.

Referente al tema de los comandos por parte de la Alianza, Hernández indicó:"debemos cuidar la estabilidad del país y el clima de inversión que tenemos, por eso deben existir diálogos transparentes, propiciar la inversión y seguir creciendo en materia económica. No quisiera creer que la oposición hable de comandos, insurrección y paros, porque eso sería hacerle daño a Honduras".

“Espero que al hablar de insurrección, revolución, comandos, no sea hablar de violencia, porque si eso es así el mensaje está claro que es hacerle daño a Honduras para ver si ellos tienen opción electoral”, expresó el líder presidencia, quien también habló sobre el diálogo nacional y manifestó: “Yo me he pronunciado que eso también es válido porque es el Congreso es que tiene que tomar esas decisiones. Por ejemplo, si va a cambiar toda la estructura del Tribunal de Elecciones, yo creo que debe existir un nuevo modelo de identidad para los hondureños, no solamente de cara a un nuevo proceso electoral transparente, sino porque es bueno para la seguridad de Honduras y eso modelo es obsoleto lo que tenemos, está viciado”.