Sampedranos consumen agua tres veces más de lo estimado

San Pedro Sula, Honduras.



San Pedro Sula tiene garantizada el agua por muchos años más, por lo que sus habitantes no tendrán problema de abastecimiento.



Sin embargo, el cambio climático, sumado con la inconsciencia de la población, el futuro del vital líquido es incierto. Por lo consiguiente, los ciudadanos deben de tener consideración y no utilizar más agua de lo necesario.



La jefa del departamento de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs), Claudia Lardizabal, indica que si los pobladores no cuidan las cuencas que abastecen la ciudad, se estarán enfrentando a tener no solo problemas de abastecimiento, sino que tomar agua de mala calidad.



La Unah-vs realizó el primer estudio sobre la calidad del agua en tres de las principales cuencas hídricas en la zona de reserva de El Merendón que abastecen de agua a la ciudad.



Entre los resultados que obtuvo, se conoció que la cuenca de Manchaguala es la que está más deteriorada, la de Río de Piedras tiene problemas por el aumento de la población en esa zona, por lo que se debe de intervenir para mejorarla.



Mientras, la de Santa Ana está en buenas condiciones y “no hay problemas, está todo dentro de los parámetros de calidad del agua que se exige para agua potable”, detalló Lardizabal.



Los indicadores que más afectan a los ríos en la zona, según el estudio, son la trata de aguas mieles y el crecimiento poblacional, pues las excretas llegan a las cuencas.



Los biólogos de la Unah-vs efectuaron el estudio basados en indicadores biológicos, como ser los peces, anfibios e insectos.



La experta manifestó que si se continúan contaminando los ríos habrá un efecto negativo que repercutirá en el abastecimiento de los pobladores.



La Unah-vs, apoyada con organizaciones internacionales y la Municipalidad, continuará ejecutando estudios para verificar la calidad del líquido que llega a la ciudad.



Por lo que los resultados de las investigaciones servirán de base para la toma de decisiones y el mejoramiento de las cuencas.



Abastecimiento



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo mínimo de agua por cada habitante es de 100 litros al día.



No obstante, los sampedranos consumen entre 300 y 350 litros por día y en zonas donde la concesionaria Aguas de San Pedro no tiene medidores consumen 200 litros más por persona.



“Los sampedranos podemos sentirnos orgullosos y tranquilos de que tenemos agua”, expresa Dina Bulnes, portavoz de la empresa. Sin embargo, el tener el líquido asegurado por varios años, no quiere decir que puedan derrocharla, agregó.



“Todos somos responsables del cuidado y de la durabilidad del agua, por lo que es importante que las personas tomen conciencia”, estableció Bulnes. La empresa, para fortalecer y mejorar el ecosistema de las cuatro cuencas que abastecen la ciudad, lleva a cabo la campaña de reforestación, con la que pretende sembrar un millón de árboles.



Desde 2005, cuando inició la campaña, se han sembrado 700,000 árboles en la zona de El Merendón.



La ciudad se abastece de agua con el 40% de fuentes superficiales (cuencas) y el resto de fuentes subterráneas (pozos), pero en la época de verano el caudal de las cuencas disminuye, por lo que se reduce al 30%. Para la ingeniera civil ambiental Diana Betancourth, la protección de la zona de reserva es primordial.



“Si el municipio deja de implementar medidas que garanticen la protección de la zona podríamos llegar a tener problemas, tanto en calidad como en producción de agua. De nada serviría ser productores de agua si los costos de tratamiento y descontaminación son elevados”, puntualizó Betancourth



Asimismo, se debe de controlar el aprovechamiento por parte del sector privado para que hagan un uso eficiente. “También que la población tome consciencia que el agua no es un recurso renovable”.