Rosa Elena pagó el colegio de sus hijos con la “caja chica”

Tegucigalpa, Honduras.



La ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo usó fondos que desvió del Despacho de la Primera Dama para pagar la colegiatura de sus hijos en un centro educativo bilingüe de la capital, según fuentes ligadas al proceso judicial incoado contra ella por varios delitos de corrupción.



Durante 2014 y 2015, Rosa Elena Bonilla de Lobo usó cheques de la cuenta bancaria personal en la que depositó 12 millones que transfirió de otra cuenta a nombre del despacho que dirigió, para cancelar la mensualidad educativa de los vástagos que procreó con el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).



La pareja presidencial tiene tres hijos, pero no se especificó a cuántos se les canceló el colegio con recursos públicos.



Rosa Elena Bonilla de Lobo fue acusada por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), del Ministerio Público, de lavado de activos, asociación ilícita y malversación de caudales públicos.



Se le imputaron esos cargos porque se le supone responsable de haber abierto una cuenta bancaria a nombre del Despacho de la Primera Dama en la que depositó 12 millones de lempiras que luego giró a una cuenta a su nombre.



Parte del dinero, una vez ingresado en la cuenta privada de Bonilla de Lobo, fue sacado en 70 cheques a favor de nueve personas.

Hoy se sabrá si a Rosa Elena le dictan auto de prisión y queda presa o sobreseimiento provisional o definitivo.

“Pero también se corroboró, se hizo la trazabilidad de esa cuenta (privada de Rosa) y se verificó que de ahí se pagó el colegio de los hijos de la ex primera dama”, dijo la fuente.



Junto a la ex primera dama fueron acusados su cuñado Mauricio Mora, exdirector de la Unidad de Desarrollo Comunitario, Manuel Mauricio Mora y Fernando Escobar Puerto, exsecretario privado de Rosa Elena Bonilla de Lobo.



La ex primera dama y Manuel Mauricio Mora fueron detenidos el 28 de febrero de 2018 y tras someterse a la audiencia de declaración de imputado en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción se les decretó prisión preventiva.



Este día serán sometidos a audiencia inicial en la que se sabrá si se les dictan auto de formal procesamiento o sobreseimiento provisional o definitivo.



El día de la aprehensión de estas dos personas, la vocera de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad ( Maccih), Ana María Calderón, dijo que la ex primera dama había pagado colegiaturas de familiares sin especificar los nombres.



Además, la Maccih tiene información de que el dinero pudo ser usado en cirugías estéticas, posiblemente para bótox.



La Maccih y la Ufecic investigaron este caso de despilfarro de recursos al que bautizaron como la “Caja chica de la dama”, luego de que el Consejo Nacional Anticorrupción presentara la denuncia de este latrocinio el 31 de octubre de 2017.