Honduras avanzó contra narcos y migración ilegal

San Pedro Sula, Honduras.



Honduras, calificado por algunas organismos no gubernamentales como el país más violento en 2011, logró hacer el milagro al reducir en más de 50% los homicidios por cada 100,000 habitantes y, consecuentemente, mermó el flujo de personas que viajan sin papeles a Estados Unidos.



Honduras logró entrar a un proceso de estabilización social luego de que el Gobierno emprendiera una lucha frontal contra el crimen organizado, conformado principalmente por carteles de la droga y maras Barrio 18 y MS-13, ambas odiadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Para reducir el poder de esas organizaciones y atenuar la ola de violencia, el Gobierno tuvo que aprobar nuevas leyes, instaurar la extradición de narcotraficantes hacia Estados Unidos (2013), reformar el Código Penal para tipificar los delitos de los mareros como acciones terroristas.



Ha sacrificado a los ciudadanos y a las empresas con más impuestos para financiar las operaciones policiales y militares. En 2011, por ejemplo, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Seguridad Poblacional con el objeto de recaudar más impuestos.



Por medio de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional separó a 4,925 miembros del cuerpo policial (4,388 uniformados y 537 auxiliares), entre el 12 de abril de 2016 y 7 de febrero de 2018.

El Gobierno también ha invertido en el desarrollo humano de jóvenes para que puedan incorporarse al sistema productivo y evitar su emigración hacia Estados Unidos

Esas separaciones implicaron más de 10,000 evaluaciones, según Ormar Rivera, miembro de esa comisión, y el pago “de cerca de L800 millones en prestaciones laborales, indemnizaciones y derechos adquiridos” con recursos aportados por los hondureños.



La administración de Juan Orlando Hernández, principalmente, tomó esas medidas para recuperar la paz en el país y disminuir el paso de cocaína con destino hacia el gran mercado de Estados Unidos como parte de los compromisos asumidos al firmar (2014) el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte con el presidente Barack Obama.



A pesar de que Honduras ha alcanzado todas estas metas, Trump es del criterio que los países del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y México no son amigos de Estados Unidos porque permiten el tráfico de drogas y la migración ilegal.



“Estos países no son nuestros amigos, nosotros pensábamos que eran nuestros amigos. Les enviamos ayuda masiva. No mencionaré nombres ahora, pero vemos los números, vemos a estos países a quienes les enviamos mucha ayuda y la migración y el trasiego de droga se queda en el nuestro, así que ya no se ve que son nuestros amigos”, dijo Trump.



El presidente de EUA está equivocado, las cifras lo desmienten. Honduras no recibe ayuda masiva como él ha expresado a los cuatro vientos.

Honduras realiza desde el año pasado patrullajes militares enlas fronteras con El Salvador y Guatemala.

“Por cada dólar de cooperación proveniente de EUA para combatir la inseguridad causada por la demanda y el consumo de estupefacientes por la población norteamericana, el Gobierno de Honduras invierte cuatro dólares para combatirlo”, afirma Rocío Tábora, ministra de Finanzas.



Tábora le explicó a LA PRENSA que EUA no le transfiere dinero al Gobierno de Honduras por concepto de donación y de manera masiva, sino que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) es la encargada de administrar, con la embajada, los recursos generados por Washington por medio del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte.



“Un año aprobaron $754 millones para los tres países. Honduras financió $954 millones, sólo para (proyectos dentro de) Honduras”, dijo.



Según el informe Triángulo Norte, Construyendo confianza, creando oportunidades 2015-2017, conocido por Washington, “en 2016, los tres países asignaron recursos para la implementación del Plan por un total de $2,647 millones. La ejecución en los tres países alcanzó $2,324 millones”. En 2017, presupuestaron $2,628 millones.



“Somos uno de los países que más hemos reducido la cantidad de hondureños retornados. De 2016 a 2017 se redujo a 31% (...). Se ha reducido bastante la migración de menores no acompañados”, dijo la ministra.



Interpretación



Para expertos en diplomacia, las palabras de Trump probablemente tienen un origen emotivo en un contexto matizado por la muerte de Edwin Jackson, jugador de los Colts de la NFL, a causa de un accidente protagonizado por el guatemalteco Manuel Orrego-Savala, 37 años, quien conducía en estado de ebriedad.



Carlos López Contreras, ex canciller y asesor del Gobierno de Honduras, considera que Trump “no se refería a Honduras específicamente, sino a una colectividad de países. Entonces, no era una cuestión puntual. De todos maneras, hay que hacer memoria de que la relación de Honduras con EUA ha sido muy estrecha desde el Siglo XIX”.



“Cuando el Reino Unido pretendía las Islas del Cisne y la Costa Atlántica de Honduras, EUA interfirió e hizo reclamos muy fuertes al Reino Unido al extremo de que Reino Unido desistió y buscó un arreglo con Honduras, un tratado bilateral por medio del cual reconoció la soberanía de Honduras. Honduras ha estado presente en todas las gestiones de EUA y de lado de EUA en los conflictos ideológicos”, ejemplificó durante una entrevista con LA PRENSA desde Alemania.



Graco Pérez, especialista en diplomacia, estima que “Estados Unidos primero vela por sus intereses y su interés es detener el flujo de emigrantes, el narcotráfico y asegurar las fronteras”.



“Trump no está viendo en forma global lo importante de la relación con Honduras. Se está centrando en el hecho de detener la migración”, dijo. “Nosotros debemos de desarrollar el país, crear oportunidades y dar seguridad para evitar la emigración”.