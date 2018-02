Hallan restos de más de 15 caballos dentro de un túnel en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.



Los capitalinos se levantaron con la noticia de que podrían estar consumiendo carne de caballo, ya que las autoridades encontraron los restos de más de 15 animales en un matadero clandestino en la colonia Nueva Suyapa, sector del anillo periférico de Tegucigalpa, capital de Honduras.



El temor es que la carne podría estarse comercializando en mercados o negocios de comida, ya que encontraron sacos listos para la distribución.

"Es un tema bastante delicado, el problema no es el consumo ed carne, sino el estazar sin procesos sanitarios. No debemos satanizar eso, en caso de México ellos si tienen todas las condiciones para comercializarlo. Lo más son las condiciones en nuestro país", dijo un representante de Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa)



Una persona denunció que había visto como un grupo de hombres se introdujeron a un túnel con un animal, lo que alertó a un grupo de militares que llegaron hasta el lugar.



De inmediato vieron como habían restos de animales esparcidos por todos lados y que había uno de ellos que hacía unas horas lo había destazado.



Los militares encontraron sacos de carne magra que ya estaba lista para su distribución. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida por abigeato, pues al percatarse se dieron a la fuga.