Confirman desbandada de oficiales “inconformes”

Tegucigalpa, Honduras.



Inconformes por no haber sido tomados en cuenta en la nueva estructura de mando y por la designación de otros oficiales de menor antigüedad y jerarquía en la cúpula policial, varios jerarcas policiales interpusieron en los últimos días su renuncia irrevocable en la institución armada.



Entre los jerarcas que presentaron su renuncia se encuentran el exsubdirector y actual agregado de Honduras en Washington ante la Organización de Estados Americanos (OEA) comisionado general Héctor Iván Mejía Velásquez, quien aspiraba a ocupar la dirección general del estamento policial hondureño.



LA PRENSA conoció que la reciente designación de los comisionados José David Aguilar Morán, Orbin Alexis Galo Maldonado y Orlin Javier Cerrato Cruz, en los tres principales cargos de la cúpula de mando, generó el malestar e inconformidad en una parte de la alta oficialidad, quienes guardaban la esperanza de ser tomados en cuenta.



“Ellos no admiten que un oficial de menor grado y antigüedad esté en un cargo de mayor relevancia”, confió a este diario una fuente de la Secretaría de Seguridad, al referirse al nombramiento de Aguilar Morán como jefe de la Policía.



Además de Mejía Velásquez, recientemente solicitaron su “retiro voluntario” los comisionados Elvis Javier Cantarero Ventura y Wilmer Martel Valle, quienes se desempeñaban como enlace en la Cancillería y como director de logística del cuerpo armado, respectivamente.



También solicitó su “retiro voluntario” el comisionado Ramón Martínez Hernández, quien fungía como agregado policial en la embajada de Honduras en Chile.



Ya antes habían solicitado su retiro voluntario el exdirector Félix Villanueva y el general Quintín Antonio Juárez, quien se desempeñaba como asesor de la dirección general; los comisionados Manuel Antonio García y Ramón Banegas Cárdenas, y el subcomisionado Víctor Daniel Gómez.



Asimismo, interpusieron su renuncia los subcomisarios Bayron Alcides Villela y Silvia Judith Orellana y el inspector Lempira Alexander Ávila.



A la desbandada policial también se sumaron en las últimas horas el suboficial III Sergio Alberto Aguilar, el clase III Pedro García López; los policías clase II Eva Janeth Zambrano, María del Carmen Torres, Ronald Francisco Ávila; y los policías clase I Aída Aracely Bardales, David Samuel Valladares, Olma Alexis Carranza, Santos Erasmo Sánchez y Vicente Meza González.



“Hay otros que van a salir de la estructura de mando policial y van a tener que ir a trabajar (a cargos administrativos) en la Secretaría de Seguridad u otras dependencias del Estado, pues igual, no le van a querer hacer el saludo a un oficial de menor antigüedad”, manifestó la fuente.



Entre estos hay varios oficiales de la novena, décima y decimoprimera promoción que tendrán que salir tarde o temprano de la institución.



Consultado al respecto, Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración de la PN, dijo que los generales que han solicitado el retiro voluntario lo han hecho porque consideran que su ciclo ha concluido, pero “nadie los ha corrido, nadie los ha marginado y nadie los ha maltratado”.