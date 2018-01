Juan Orlando Hernández anuncia el fin de la intervención del Seguro Social

Tegucigalpa, Honduras

El fin del proceso de intervención del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), un replanteamiento en la estrategia de seguridad, la pronta designación del facilitador internacional del diálogo nacional y, si es necesario, llevar a la mesa del diálogo la propuesta de la oposición para convocar a una asamblea nacional constituyente, anunció ayer el presidente Juan Orlando Hernández.

A pocas horas de haber asumido su segundo mandato, el jefe de Gobierno conversó con Diario LA PRENSA para abordar temas de actualidad, como la polémica reforma a la Ley General del Presupuesto que la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) catalogó como un “pacto de impunidad”, así como la probable remoción del actual director general de la Policía Nacional, José David Aguilar Morán, en caso de comprobársele vínculos con el extraditado narcotraficante Wilter Blanco.

¿Cuáles han sido sus primeras decisiones tras su investidura?

Estamos trabajando en la implementación de lo que anunciamos inmediatamente después de la toma de posesión. Definimos tres temas importantes que queremos comenzar a ejecutar en el cortísimo plazo. Por eso me trasladé a Casa Presidencial a instalar la Fuerza de Tarea de Empleo, la cual tiene dos componentes: el de empleo estimulado desde el sector público que es temporal y de oportunidades de ingresos, como por ejemplo la construcción y mejoramiento de casi 700 escuelas en el país, que generará una oportunidad de ingreso a muchas familias; arreglos de calles, cunetas e infraestructura menor, y ver cómo desde el Estado estimulamos las oportunidades del crédito. Luego está el otro gran componente relacionado con la generación de empleo del sector privado, estimulándolo nosotros. Mañana comienza una feria del empleo y en siete días vamos a tener un orden claro en cuanto a cómo iremos logrando las metas en el tiempo, con los recursos y los números que necesitamos. El otro gran tema ligado a esto es cómo logramos que con el estímulo al productor del campo tengamos comida más accesible en las ciudades.

El otro gran asunto será el nuevo abordaje de Fusina (Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional de Honduras), siempre muy de frente en la lucha contra la delincuencia y también el componente de prevención para seguir bajando los índices de inseguridad.

¿Habrá un replanteamiento en la estrategia de seguridad?

Sí, creo que hemos sido el país más exitoso en las últimas décadas en bajar de casi 90 muertes por cada 100,000 habitantes a 42. Eso ningún país lo había logrado en tan poco tiempo, pero no está resuelto el problema. Tenemos que seguir afinando la inteligencia, la investigación criminal, en seguir mejorando la Policía Nacional para judicializar los casos, pero también el otro gran esfuerzo es prevenir el delito. La prevención es el nuevo esquema de replanteamiento de la seguridad.

Críticas El gobernante aclaró que el Gobierno no es el convocante al diálogo y que la ONU está lista para anunciar al facilitador internacional

¿Continuará con el proyecto de la cárcel de máxima seguridad y de retirar los penales de los centros urbanos?

El pueblo hondureño tiene que estar seguro que necesitamos un nuevo sistema carcelario para que vivan seguros, que no se siga atentando desde las cárceles. Hemos avanzado, pero falta mucho todavía, entonces el que está en una cárcel debe estar con garantías como ser humano, pero garantías para la sociedad que no estarán atentando desde allí. Entonces, sí creo que necesitamos una cárcel de máxima seguridad en un lugar como el que hay en otros países, adonde no es fácil escaparse. El otro tema importante es lograr cómo aquella persona que es de mediana seguridad o llega por delitos menores tenga la oportunidad de rehabilitarse con talleres, espacios de educación y formación.

Las cárceles estarán clasificadas y esa es mi aspiración, una vez terminando mis cuatro años dejar un nuevo sistema carcelario, eficiente, con resultados y que el que quiera rehabilitarse lo pueda hacer.

¿Se endurecerán las medidas contra la extorsión?

Lo que viene es mejorar los niveles de inteligencia, creo que el pueblo hondureño está dando más y mejor información y eso es vital. También se necesita la confianza de los líderes que manejan el transporte público y parte de esa confianza la estamos construyendo y nos está dando resultados de un gran plan de un nuevo sistema de transporte público. Nosotros vamos ayudar a financiar con Banhprovi (Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda), pero también existirá obligación de nuevas medidas de seguridad en los buses, con tecnología y nuevas rutas. También el sector transporte tomó la decisión de no volverse dueños individualmente, ya que son más susceptibles de la extorsión, sino como sociedad y eso los protege más. También viene la capacitación, formación y certificación de todos los operadores del transporte. A esto se suma la gran terminal que vamos a construir en donde está ahorita el Ministerio de Educación, todo eso ayudará y bajará la extorsión.

¿Usted anunció el impulso de un proceso de reconciliación nacional, pero hacerlo cuando una de las partes se niega a dialogar?

Creo que lo primero es que todos entendamos que si el país se divide o hay promotores de esa división y siguen actuando permanentemente, el daño no solo le hacen a la otra parte, se lo hacen al país entero y al hacérselo al país entero se lo están haciendo a ellos mismos.

En ese sentido, yo estoy consciente de que tenemos diferencias políticas y que no podemos seguirlas alimentando al grado de generar un conflicto, por eso poca gente sabe lo que hemos venido haciendo con la comunidad internacional, con organismos acreditados en el país y también en pláticas bilaterales con los miembros de la oposición y otros a través de personas, pero todos ellos tienen claro nuestra voluntad. Si se fija, he sido suficientemente paciente y me he sostenido en mi posición, que a pesar de todos los ataques y las agresiones, les hemos dicho en privado y en público que estamos listos a sentarnos y que vengan con la propuesta que consideren, por muy exagerada que se mire. Mi deber es escuchar, igual el otro, somos hermanos y tenemos que volver a entendernos.

La oposición se niega a participar en un diálogo convocado por el Gobierno, ¿qué le responde?

Nosotros desde un inicio dijimos que nos estábamos convocando a un diálogo, sino estimulando el diálogo. En ese sentido, hay muchos sectores con los que ya nos sentamos y les dijimos: “Ayúdanos a promover el diálogo, la participación nuestra de manera privada y de manera oficial”. Inclusive a través de cartas de Cancillería ha sido para que otros sectores estimulen el diálogo. También de manera personal ya me senté con varios de ellos y también se han sentado personas que trabajan en mi equipo con los representantes de otros grupos, así que los canales de comunicación están abiertos por el lado que ellos lo quieran considerar.

¿Puede prosperar un diálogo en medio de un ambiente de protestas y violencia?

Lo primero que dijo la gente cuando se comenzó a sentar es que no puede haber diálogo si no existe paz. Creo que los sectores políticos que han recurrido a la violencia ya están reconociendo que eso les ha hecho un tremendo daño.

¿Ratifica usted que no buscará la Presidencia en un tercer período?

Lo ratifico y lo he venido diciendo. Es más, cuando acepté la candidatura de mi partido les dije que lo iba hacer por una única vez, inmediatamente mandé el proyecto de ley al Congreso. Claro, yo entiendo que la oposición usó esa bandera electoral. Creo que es algo fundamental ponerle límite a la reelección, una vez nada más, para fortalecer la democracia hondureña. Así es que espero que el Congreso pueda actuar ya ahora que salimos de la campaña.

¿Ya hay propuesta de un facilitador de alto nivel para coordinar el diálogo y llegar a un gran acuerdo nacional vinculante?

Creo que de los facilitadores de toda la lista que los diferentes sectores revisaron ya hay un número reducido. No quiero ser yo el que lo anuncie porque no tengo los últimos elementos, pero por lo menos la información que he tenido me parece que Naciones Unidas está lista ya para anunciarlo en las próximas horas.

¿El diálogo pasa por la convocatoria a una asamblea nacional constituyente?

Quien ha hecho ese planteamiento y me lo han mandado hacer a través del Congreso es el liderazgo de Libre, el expresidente Manuel Zelaya. Yo le he dicho: “Yo no le puedo decir que no compartiera su propuesta, yo de antemano le digo: es esa su propuesta, muy bien, si quiere yo lo acompaño en el sentido de decir esta es la propuesta de Libre, de una constituyente, y la del Partido Nacional es esta o esta”.

Ellos llevan su propuesta, nosotros la nuestra, pero llevémosla a la mesa del diálogo para que en esa medida el resto de los hondureños participen, porque de todas maneras en términos prácticos no es fácil lograr los 86 votos para una reforma constitucional o convocar a un plebiscito o referendo, pero creo que lo más sensato o lo más sabio es llevarlo a esa mesa. Otros podemos creer que puede haber cambios constitucionales sin necesidad de ir a eso.

¿Con este Congreso es posible eso?

Sí, con este Congreso. Si usted le va a decir a este Congreso que habrá una asamblea constituyente refundacional, cualquier diputado puede decir: “Ah, entonces, esa constituyente nos borra del mapa”, entonces el país puede entrar en una crisis, por eso no hay que asustarse con las propuestas, pero hay que llevarlas a la mesa para ver qué significa cada cosa y qué vamos a concertar.

Se trabaja con Fusina, la Secretaría de Derechos Humanos y la representante del Alto Comisionado de la ONU para investigar las muertes durante la crisis poselectoral, afirmó

Hay gente que sigue en las calles porque cree que su triunfo es resultado de un fraude ¿Qué le dice a esos hondureños?



Es bien simple ahora que ha pasado el tiempo y que se tienen los datos. Cuando me pidió la OEA y la comunidad que presentáramos las copias de las actas las presentamos al siguiente día, se las pidieron a los demás y nunca las presentaron, ni la Alianza, ni el Partido Liberal y cuando las presentaron casi después de un mes, los observadores de la Unión Europea, la OEA y todos llegaron a una conclusión, aún las actas que presentó la oposición las ganamos nosotros, contundente, claro. Es más, ahora lo voy a decir: existió una forma de medición el día de la elección que lo llaman conteo y lo ganamos nosotros también. Cuando usted va y desafía y dice no estoy de acuerdo con esos resultados, usted presenta las pruebas y por qué nunca las presentaron.

La Alianza de Oposición denunció la muerte de más de 30 personas en la crisis poselectoral ¿El gobierno va permitir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que venga a investigar estas muertes?

Nosotros nos reunimos inmediatamente después de los eventos más fuertes de las protestas violentas con la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, porque fue mi gobierno quien los invitó a instalarse, por eso nombré una nueva secretaria de Derechos Humanos y estamos trabajando con varias ONG y Fusina para establecer el mecanismo de investigación, porque la gente tiene derecho a saber qué pasó, las familias de la víctimas tienen derecho a saber qué pasó, pero no creo que este sea un tema para dejarlo a la comunicación política y me parecería muy trágico que se utilice políticamente un tema tan delicado como este.

¿Qué decisión ha tomado sobre la denuncia contra el actual jefe de la Policía de supuestos vínculos con el narcotráfico?

El día que salió esa información por primera vez, era el día del traspaso de la Policía, yo detuve la ceremonia de traspaso y pedí una reunión de inmediato con el ministro Julián Pacheco, el ministro coordinador de Gobierno y la abogada Vilma Morales, entre otros, y me explicaron que la Policía había hecho un análisis y llegó a la conclusión que se estaba usando el número de oficio de otro caso que no tenía nada que ver con eso. Les dije dos cosas: no podemos ser injustos llegando a una conclusión sin tener pruebas, pero sí tener siempre una máxima que es investigar y en el caso que lleguemos a una conclusión que amerita tomar otra decisión, hay que tomarla. En eso estamos de acuerdo con la Comisión Depuradora, seguir investigando y tomar la decisión que en justicia corresponde.

¿Por lo pronto él continuará en el cargo?

Bueno, mientras no lleguemos a la conclusión que ese informe que salió en la prensa internacional es cierto. Si no es cierto no podemos cometer una injusticia, si es cierto vamos a tomar acciones.

¿Usted conocía de la reforma a la Ley de Presupuesto que denunció la Maccih porque frena la acción penal en casos de corrupción? ¿Piensa que es un retroceso?

Yo estoy enviando una comunicación a diferentes sectores, incluyendo a la Maccih y a la OEA en el sentido siguiente: El protocolo que crea la Maccih define cómo se resuelven las controversias y en ese sentido me parece que lo más apropiado es que si existen dudas, si existe una tergiversación o se hizo algo indebido, plantearlo en la mesa. Si como argumentan algunos abogados, ese tema de la parte administrativa ya está regulado en otra normativa y no era necesario que el Congreso hiciera eso (la reforma), pues bueno entonces que el Congreso lo comprenda. Por otro lado, los que están defendiendo y han revisado el convenio de la Maccih dicen que hubo excesos. Hay que plantearlo en la mesa, para eso el convenio tiene ese mecanismo.

Me parece que no podemos perder de vista que Honduras asumió un compromiso de lucha contra la corrupción, que pedimos el acompañamiento de la Maccih y que si en ese objetivo estamos de acuerdo, lo mejor que podemos hacer es afinar cada una de las posiciones para lograr el objetivo. Si por otro lado, la ruta es que un recurso de inconstitucionalidad permita revisar si es constitucional o no eso u otras actuaciones, pues también, pero la institucionalidad tiene que operar.

¿Cabe la posibilidad de revisar la reforma?

Es fundamental, como dice el convenio, revisar cada uno de los temas que son controvertidos y buscar una solución, si no la encontramos en esa ruta para entender los parámetros de la ley hondureña, entonces o el Ministerio Público actúa, o el Congreso enmienda y nosotros estimular que eso ocurra. Por otro lado, yo creo que si en la mesa se encuentra que eso es necesario hacerlo, hay que hacerlo, y si se encuentra que es necesario que la institucionalidad sea respetada en uno u otro sentido, también porque es un tema de acompañamiento, de fortalecer instituciones y no de blindarlas.

¿Integrará en su gabinete a profesionales de otros partidos o solo gobernará con nacionalistas?

Primero vamos a hacer la integración de un gabinete de manera progresiva, es por primera vez que se da en Honduras una reelección, entonces eso nos permite revisar lo que hemos avanzado, y en función de eso también revisar a los gerentes o responsables de estos temas y también las nuevas propuestas que vienen.

Los cambios van a ir obedeciendo a las prioridades que ya establecimos y se van a ir dando en el tiempo.

En ese sentido, además de los sectores que mencioné hay otros tres que son importantes: maquila, manufactura intermedia y call centers, esos ya van avanzado; pero los tres primeros agro, vivienda y turismo son los que nos van permitir crecer sostenidamente en el tiempo, y eso va a requerir acuerdos con el sector privado y obreros.

Como por ejemplo montar la gran reforma al sistema de previsión social, ya la interventora del Seguro Social cumplió lo que iba a hacer, me parece que hicieron un buen trabajo de recuperar dinero del IHSS. Pero falta mucho que hacer en la construcción de los nuevos hospitales, policlínicos y la contratación de médicos que estén cerca de los obreros que los puedan atender.

¿Cuando me dice que la Interventora ya cumplió su misión, implica que en los próximos meses se va a elegir al nuevo directorio del IHSS?

A partir de esta semana lanzamos el proceso para escoger el nuevo liderazgo del Seguro Social.

¿Ya tuvo contactos con el Gobierno de Trump?

Sí, los hemos tenido permanentemente después del proceso electoral. Ya se está hablando de dos encuentros importante en la Cumbre de las Américas y con la Casa Blanca y los tres países del Triángulo Norte.