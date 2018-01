“Rechazar el diálogo sería no pensar en el bien de Honduras”: Garachana

Tegucigalpa, Honduras.



El presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Ángel Garachana, hizo ayer un llamado al excandidato de la Alianza de Oposición Salvador Nasralla para que acepte hablar con el mandatario Juan Orlando Hernández antes de reunirse con todos los sectores en un diálogo nacional.



El prelado solicitó lo anterior luego de conocer la invitación de Hernández a Nasralla para reunirse ambos en un “diálogo abierto, sincero y sin condiciones”.



El obispo habló ayer para el programa Frente a Frente, adonde se mostró “alegre de la complementación de esta carta, porque ahí el presidente Juan Orlando Hernández no solo está invitando a todos los sectores a participar en el diálogo social, sino que lo está invitando, ya si considera lo más conveniente, a un diálogo personal entre ellos”.



Aseguró que “eso es lo que pedía la Conferencia Episcopal, me alegro en verdad que el presidente Juan Orlando lo pida”, destacó el obispo de la Diócesis de San Pedro Sula.

El presidente electo Juan Orlando Hernández giró una invitación a los excandidatos presidenciales Luis Zelaya y Salvador Nasralla. Misiva en cuyo último párrafo establece que “Si usted lo considera pertinente, estoy en la mayor disposición de reunirme previamente con usted para un diálogo abierto, sincero y sin condiciones”.

Monseñor Garachana también externó su preocupación por las manifestaciones violentas de la Alianza. “La violencia no le beneficia a nadie y los bloqueos no les favorece al desarrollo integral de la nación y de aquellos que más necesitan ser atendidos para tener el uso de una vida digna. Eso es lo que la Iglesia ha llamado el bien común”, finalizó.



“Yo insistiría, a quienes se lo ha pedido en que no digan que no, que acepten la invitación formal a un diálogo entre ellos mismos y no digan que no”, insistió el religioso.



“De rechazar este diálogo entre ellos, sería una falta de seriedad, una falta de un verdadero deseo de buscar una salida y de pensar en el bien de Honduras. Se los pido de corazón, no piensen tanto en ustedes mismos, en su imagen, en su poder, piensen que están al servicio de Honduras. Esa es la razón de la política y la razón del Estado”, agregó monseñor.



Salvador Nasralla y el exmandatario Manuel Zelaya Rosales han dicho que no se sentarán a dialogar sin un mediador internacional.



El liberal Luis Zelaya contestó ayer en su Twitter la carta de Hernández, en la que dice que para “garantizar el éxito del diálogo debe ser convocado, dirigido y acompañado por personalidades de entero crédito”.

Aceptan



El secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, Ebal Díaz, dijo que el presidente Hernández solicitó a sus colaboradores que tiendan los puentes necesarios para que se produzca el acercamiento con los diversos actores políticos para llegar a una solución a la crisis poselectoral en el país.



Díaz reiteró la voluntad del mandatario de iniciar de forma directa con Nasralla una conversación. “Si se propone que haya un facilitador, un mediador o como se le llame a esta persona, estamos totalmente abiertos”.



Indicó que él ya ha comenzado algunas pláticas con algunas personas y dejó claro que “estamos tendiendo puentes, no estamos en una actitud pasiva esperando qué va a suceder, estamos buscando esos encuentros, con eso estamos mostrando nuestra voluntad”.