Congreso Nacional aprueba Código Penal de 600 artículos

Tegucigalpa, Honduras.



En el cierre de la cuarta y última legislatura del actual Congreso Nacional se aprobó ayer el nuevo Código Penal de Honduras, entre otros proyectos de ley.



Aunque se convocó la sesión para las 9:00 am, fue hasta una hora y media después que se reanudaron las actividades en la Cámara Legislativa luego que los diputados estuvieran 113 días ausentes.



El primer acto de la reunión fue la invocación a Dios, que inició cuando se había alcanzado el quórum, por lo que se le dio lectura a toda la correspondencia que llegó a la secretaría del Poder Legislativo.



Pocos diputados de la bancada del Partido Libre estaban en sus curules y repentinamente abandonaron el hemiciclo.

Los parlamentarios aprobaron el Presupuesto de la República.

Irrumpen



Transcurridos diez minutos un pequeño grupo de congresistas del instituto de izquierda y del Pinu irrumpieron con pancartas en mano, sonidos de silbatos y gritando al unísono: “Fuera JOH. Salvador. No a la dictadura y no al fraude”.



El intento de interrumpir el curso normal de la sesión ordinaria no surtió efecto, ya que la junta directiva continuó con el desarrollo de la agenda. Luego de unos 20 minutos y al llegar el jefe de la bancada de Libre, Manuel Zelaya Rosales, los legisladores que protestaron regresaron a sus lugares asignados.



Mientras, en los bajos del Congreso se mantuvo una fuerte custodia militar para evitar disturbios de simpatizantes de la Alianza de Oposición.



El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, bajó del estrado principal y buscó a Zelaya Rosales, con quien abandonó el hemiciclo para dialogar en privado, pero al final no lograron ningún acuerdo.



Código



Posteriormente, los dos capítulos restantes del nuevo Código Penal, concernientes a los delitos electorales y contra el honor, fueron debatidos y aprobados, con lo cual se admitió en su totalidad este novedoso instrumento jurídico que consta de más de 600 artículos y crea más de 50 nuevas figuras delictivas que no están en la actual legislación.



Más tarde leyeron un proyecto contentivo a los ascensos de los miembros de la actual cúpula de la Policía Nacional.



Con el rechazo de las bancadas de los partidos Liberal y Libre se promovieron al director José Aguilar Morán, subdirector Orbin Galo Maldonado e inspector Orlin Cerrato Cruz al grado de comisionado general de Policía.



Otros ascensos de oficiales de la PN y de las Fuerzas Armadas también fueron admitidos.



Al mismo tiempo se prorrogó por 24 meses las funciones de la comisión interventora de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) de Catacamas al modificarse el decreto que le dio vida a proposición de la comisión legislativa de educación.



La sesión se suspendió por un lapso de más de una hora para que los legisladores pudieran almorzar y después continuar con la discusión y aprobación del Presupuesto 2018 con la presencia de Cerrato y técnicos de Secretaría de Finanzas.



Al final se admitió este instrumento así como el acta de la sesión, no sin antes que varios diputados dieran sus palabras de despedida, entre ellos Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional del período 2014 al 2018.