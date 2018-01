Mel Zelaya : La intransigencia de JOH causa la inestabilidad

Tegucigalpa, Honduras.



A criterio del expresidente Manuel Zelaya, el causante de que exista una visión sombría del futuro de Honduras es el gobernante Juan Orlando Hernández, porque este se resiste a reconocer que perdió las elecciones presidenciales.



“Frente a esa posición de intransigencia, el futuro no se ve halagüeño”, remarcó Zelaya, quien coordina la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Si el mandatario acepta que se nombre un mediador internacional en el Diálogo Nacional que convocó, entonces existe posibilidad de que la ciudadanía tenga una mejor percepción del orden de las cosas en el país, consideró Zelaya.



El exmandatario dijo que la Alianza no tiene ninguna responsabilidad en el clima adverso que existe, generado principalmente por las protestas de sus simpatizantes a nivel nacional porque “la Alianza no tuvo responsabilidad en al fraude electoral”.



Dijo que persiste el llamado a paro nacional.