Seguridad prepara estrategias para frenar bloqueos

San Pedro Sula, Honduras.



Las autoridades de Seguridad prepararan estrategias ante el anuncio de la Alianza de Oposición de tomarse las vías públicas y boicotear la toma de posesión del presidente electo Juan Orlando Hernández.



Este día la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) brindará una conferencia de prensa en Tegucigalpa, en donde se conocerá la versión de las autoridades de Seguridad con respecto a las manifestaciones de bloquear la libre circulación.



La conferencia de prensa será a las 7:00 am. Jair Meza, portavoz de la Secretaría de Seguridad, dijo anoche que no podía referirse al tema debido a que hasta hoy se darían declaraciones sobre el asunto.



La Alianza, mediante un comunicado, convocó a sus seguidores a una movilización nacional en todas las vías públicas a partir del sábado 20, mismas que se extenderán hasta el 27, día de la toma de posesión.



El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach, lamentó los llamados a paralización del país que ha hecho la oposición y se preguntó quién dará empleo a las personas que pierdan sus fuentes de trabajo y llamó a los afectados que les reclamen a los causantes de disturbios.



Larach lamentó los actos vandálicos y exigió a las autoridades a que “apliquen todo el peso de la ley, eso no se puede contemplar, no son manifestaciones políticas, no son manifestaciones pacíficas, son actuaciones hechas por delincuentes, por vándalos”.



Agregó que las pérdidas son incuantificables, pero ejemplificó que si el producto interno bruto (PIB) diario es de 1,700 millones de lempiras, ese sería el monto perdido cada día cuando se producen tomas violentas.