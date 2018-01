Mel va a enredar a Luis Zelaya, dice Elvin Santos

Tegucigalpa, Honduras.



Lo que algunos dirigentes liberales califican como un “acercamiento” del excandidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, con la Alianza de Oposición ha dividido las posturas dentro de esa institución política.



Elvin Santos, diputado electo liberal, señaló ayer que de continuar “esa relación” el coordinador general de la Alianza, Manuel Zelaya, va a enredar a Luis Zelaya.



“Ahí lo van a enredar todito a Luis, yo conozco muy bien cómo opera Mel, y si no ponen un acuerdo supervisado para que se ejerza lo que se pacte va a ser un fracaso completo”.



Santos propuso que todos participen en el diálogo nacional para llegar a un acuerdo por el bien de Honduras.



“La oposición que se debe hacer es constructiva, no destruyendo puentes, quebrando ventanas o haciéndole daño a la economía”, expresó.



Aseguró que él no apoya al Partido Nacional. “Eso sale de las pretensiones de la Alianza, los dos Zelaya que utilizaron a Nasralla, que reconocieron un triunfo cuando no era procedente hacerlo”, declaró.



Gabriela Núñez, exprecandidata presidencial liberal, manifestó: “Que se hable de expulsar a quien sea no es la forma en un partido que más bien está debilitado”.



Por su parte, Francisco Gaitán, alcalde de Cantarranas, Francisco Morazán, explicó que fue a la capital a una reunión convocada por la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) y decidieron acudir a dar su respaldo a Luis Zelaya.