En submesas definirán mecanismo para el diálogo nacional

Tegucigalpa, Honduras.



En el diálogo nacional habrá facilitadores locales e internacionales, pero también submesas temáticas que van a definir y recomendar el mecanismo para la escogencia de quiénes acompañarán la discusión para llegar a consensos que permitan resolver el conflicto derivado de las pasadas elecciones generales.



El secretario del Consejo de Ministros, Ebal Díaz, explicó que “habrá una gran mesa y unas submesas temáticas, las cuales van a definir o recomendar cuál es el mejor mecanismo”. “En lo que hay consenso es que el diálogo debe contar con facilitadores nacionales e internacionales de prestigio, de reconocida honorabilidad, trayectoria y credibilidad de todos los sectores”, agregó. Sin embargo, el funcionario mencionó que hasta el momento no tienen nombres, perfiles, tampoco han identificado a organizaciones del exterior que podrían mediar en este diálogo.



“Lo importante es que la mesa defina el rol que van a cumplir el o los facilitadores internacionales que estén ayudando a sacar adelante este diálogo; sabemos que hay personas expertas en facilitar los diálogos en situaciones críticas en los países”, destacó. El 19 de diciembre de 2017, el presidente reelecto Juan Orlando Hernández propuso un diálogo nacional en el que se involucren todos los sectores, particularmente los políticos de la oposición que rechazaron los resultados del proceso democrático del último domingo de noviembre.



A la fecha y como parte de un prediálogo, el gobernante ha tenido reuniones con representantes de diversos sectores y gremios, quienes le manifestaron su preocupación por los efectos de la crisis política en el país, respaldando esta iniciativa para encontrar una pronta solución a esa conflictividad.



Recepción



Ebal Díaz aseguró que se están recibiendo más solicitudes de diversos sectores que quieren participar en el espacio previo al gran diálogo, por lo que para los próximos días se podrían llevar a cabo estos encuentros. “Se está coordinando con el presidente Hernández y con grupos que vienen hasta de afuera de la ciudad”, anunció.



El también asesor presidencial puntualizó que entre esos grupos se encuentran asociaciones indígenas y afrodescendientes, al igual que colegios profesionales.



Aunque todavía no hay una fecha para la instalación del gran diálogo nacional, aseguró que el Gobierno está haciendo el mejor esfuerzo, y para la próxima semana se establecerá una mesa inicial con la participación de ciertos sectores.



“Nos interesa como Gobierno que ese diálogo sea franco, abierto, sincero, tolerante, creíble y vinculante”, enfatizó el funcionario. Indicó que esta iniciativa no solo debe incluir los aspectos social, productivo, sino también la parte política, cuyos actores “deben estar sentados, buscando soluciones a los problemas del país”.



El Gobierno no condicionará, tampoco determinará qué sectores tendrán una silla en el gran diálogo nacional, por lo que en la etapa inicial se están teniendo los acercamientos necesarios.