En diálogo incluirán las propuestas de la Alianza

Tegucigalpa, Honduras.



En el marco del diálogo nacional que lidera el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ahora reelecto en su cargo, podrán agregarse propuestas del plan de gobierno de la Alianza de Oposición, anunció el designado presidencial Ricardo Álvarez.



“El presidente Hernández tiene toda la disposición de incluir en su plan de gobierno las metas de la Alianza de Oposición, así como del Partido Liberal, decisiones que deben ser tomadas en el marco del diálogo nacional”, manifestó Álvarez.

1,410,888 Votos Dan por segunda vez consecutiva la Presidencia a Juan Orlando Hernández Alvarado. Dan por segunda vez consecutiva la Presidencia a Juan Orlando Hernández Alvarado.

Desde hace varios días, el Presidente reelecto ha tenido reuniones con varios sectores, como patronatos, Iglesias, empresarios, universidades y sociedad civil, entre otros, las que tienen por objetivo buscarle soluciones a la crisis poselectoral que ha dejado división en la población.



“El Presidente ha hecho un llamado al diálogo, a la unidad, una disposición de hacer importantes reformas que lleven parte de los mensajes que la oposición tenía y que querían elaborar ellos si querían hacer Gobierno, y que lo pongamos como parte del plan de gobierno y de las metas que necesitamos para el próximo año”, agregó el designado Álvarez.



Varios países que han felicitado a Hernández por su reelección le han recomendado que promueva el diálogo entre los sectores; sin embargo, algunos actores políticos no se han interesado a pesar de la invitación del mandatario.



“De parte nuestra hay toda la voluntad para construir con ellos. Extiendo mi mano de hermano para que trabajemos juntos”, puntualizó Álvarez.



Impugnaciones



Hasta las doce de la noche del martes 26 de diciembre, los actores políticos tienen plazo para impugnar la declaratoria de elecciones que hizo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) este 17 de diciembre, en la que oficializaron la victoria del candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández.



En la secretaría del TSE ya presentaron la solicitud de nulidad de las elecciones y sus efectos el Partido Liberal y hoy lo hará Libre.



El TSE tenía hasta el 26 de diciembre para hacer la declaratoria oficial de las elecciones, pero lo hizo con anticipación, lo que dio el tiempo necesario para que los opositores presentaran sus escritos.



“Vamos a presentar la impugnación tal y como lo establece la ley. No creemos en su efecto porque son personas afines al Gobierno y no cambiarán su decisión”, expresó el abogado de Libre, Manuel Díaz.