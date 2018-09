Rescatan a hondureño que pedía ayuda a gritos

Austin, Estados Unidos.



Agentes de migración del puerto texano de Falfurrias, en coordinación con la Oficina del Sheriff del condado de Duval, hallaron a dos ciudadanos de Honduras abandonados en un rancho, presuntamente esperando a ser traslados a otro punto del país.



Horas más tarde, a escasa distancia de dicho lugar, otro hondureño pedía ayuda “a gritos” con evidentes signos de deshidratación, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia, “en estado crítico”, a un centro médico cercano. Las autoridades no aclararon su estado actual.



En otro operativo, un grupo de 62 inmigrantes indocumentados fue descubierto por la Patrulla Fronteriza de EEUU (CBP) tratando de cruzar la frontera escondidos en la parte trasera de un camión en Laredo (Texas), informaron ayer las autoridades.



El hallazgo tuvo lugar el 29 de agosto en un control rutinario, en el que detuvieron a la conductora del camión, de nacionalidad estadounidense, que fue puesta a disposición judicial acusada de tráfico de personas.



Los indocumentados, procedentes de México, estaban en “buen estado” de salud y también fueron arrestados para que un juez decida su situación migratoria en el país.



La CBP asegura que el contrabando humano “sigue incrementándose” en el Valle del Río Grande de Texas, pese al calor extremo que azota la región, con temperaturas superiores a 38 grados centígrados desde que comenzó el verano.



“Estas organizaciones criminales ven a las personas como meros productos sin tener en cuenta su seguridad. No se tolerará la flagrante indiferencia por la vida humana, así que continuaremos trabajando para hacer cumplir la ley”, explicó en un comunicado el responsable de patrulla del sector de Laredo, Jason D. Owens.



La tensión migratoria en la frontera sur de Estados Unidos no decae mientras las políticas de “tolerancia cero” del presidente, Donald Trump, se mantienen vigentes con redadas masivas y la aplicación de cargos penales a todos aquellos que llegan sin documentos, incluidos los solicitantes de asilo.