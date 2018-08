Joe Biden rompe en llanto en funeral de John McCain en Arizona

Arizona, Estados Unidos.

Los estadounidenses continúan hoy con los homenajes para el fallecido senador estadounidense, John McCain, cuyo funeral se celebrará próximo sábado en Washington.

Este jueves, el ex vicepresidente estadounidense, Joe Biden, lideró un emotivo tributo para el héroe de guerra en Arizona.

"Mi nombre es Joe Biden. Soy un demócrata y amo a John McCain", dijo el número dos de Barack Obama en la ceremonia, provocando risas entre los asistentes.





Biden se puso más emotivo al destacar los logros de McCain como militar y político. "Fuimos como hermanos, tuvimos muchas peleas pero las arreglamos como hermanos. La historia de John es la historia de EEUU", dijo el ex vicepresidente visiblemente conmovido.



Sin mencionar al presidente Donald Trump, el enemigo político más visible de McCain, Biden criticó las duras políticas de la Casa Blanca desde la llegada del magnate y respaldó la actitud del fallecido senador para con el mandatario.



"El no podía tolerar el abuso del poder. Donde sea que lo viera. McCain odiaba a aquellos que no tenían los valores básicos de la decencia y el respeto", agregó.

El sepelio de McCain tendrá lugar el próximo domingo, 2 de septiembre, en la base naval de Annapolis (Maryland), después de que el sábado se celebre el funeral en la catedral de Washington, al que no está invitado Donald Trump.