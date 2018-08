Trump sale en defensa de Ivanka y explota contra la prensa

Washington, Estados Unidos.

¿Renuncias y despidos en cascada? Donald Trump asegura que la idea de que el caos reinaría en la Casa Blanca es una invención de los medios a los que denomina "Fake News", y no otra cosa.



"Los Fake News adoran hablar de caos en la Casa Blanca aunque saben que no hay caos, solo una 'máquina bien aceitada' con piezas reemplazables", señaló el mandatario en un tuit.



¿Blanco del arrebato presidencial matutino? Un artículo del New York Times señaló que su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner desempeñaron un papel importante en la partida, anunciada el miércoles, del abogado de la Casa Blanca Don McGahn.





Ellos "no tienen NADA que ver" con eso, remarcó el presidente, tras una serie de tuits en los cuales designó una vez más a los medios como "el enemigo del pueblo".

Según varios medios, hubo fricciones entre McGahn, la hija y el yerno del presidente, ambos asesores de la Casa Blanca, que terminaron siendo un factor decisivo para la partida del abogado.

Las acusaciones contra su hija favorita desataron la ira del magnate, que arremetió contra los medios. "No puedo expresar hasta qué punto gran parte de los medios son totalmente deshonestos. La verdad no importa para ellos, sólo tienen su odio. Esto incluye libros falsos, que aparecen sobre mí todo el tiempo, siempre fuentes anónimas y pura ficción. ¡Enemigos del pueblo!", sentenció.

A principios de este mes, el periódico The New York Times reportó que McGahn había "cooperado ampliamente" con el equipo de Mueller, participando en al menos tres entrevistas con investigadores que sumaron unas 30 horas.



Trump dijo que había autorizado a su equipo a cooperar con los investigadores, pero la especulación aumentó sobre lo que McGahn podría haber dicho específicamente sobre si el líder republicano intentó obstruir la justicia.