Brasil militariza frontera para controlar migración de venezolanos

Río de Janeiro, Brasil.

El presidente brasileño, Michel Temer, acusó al martes al gobierno venezolano de causar una crisis migratoria que "amenaza la armonía" regional y ordenó enviar tropas para reforzar la seguridad en el estado fronterizo de Roraima.



"Vamos a buscar el apoyo de la comunidad internacional para adoptar las medidas diplomáticas que resuelvan ese problema, que ya no es de política interna de un país, pero que avanzó por la frontera de varios países y amenaza la armonía de todo nuestro continente", proclamó el mandatario.



Venezuela enfrenta "una trágica situación que hoy afecta a casi toda América del Sur", prosiguió, en referencia a los cientos de miles de venezolanos que huyen de su país, incluyendo decenas de miles que llegan a Brasil por el estado amazónico de Roraima.



"No solo Brasil sufre las consecuencias, sino también Perú, Ecuador, Colombia, varios países de América Latina", afirmó Temer.



El secretario general de la OEA, Luis Almagro, abogó poco antes desde Santo Domingo por la aplicación de sanciones contra la "dictadura" del presidente Nicolás Maduro.



El discurso de Temer "no es sorprendente, en el sentido de que ha habido (...) declaraciones cada vez más fuertes del gobierno brasileño sobre la situación en Venezuela", pero va de par con "una visión cada vez más fuerte de que la crisis de Venezuela atravesó las fronteras", dijo a la AFP Mauricio Santoro, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ).



Ecuador convocó una reunión regional consagrada a la crisis migratoria venezolana, el 3 y el 4 de septiembre. El encuentro debía realizarse el 17 y el 18, pero fue adelantado a causa de la urgencia de la situación, explicó el martes el canciller ecuatoriano José Valencia.



El secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, discutió este mes la crisis venezolana durante una gira que lo llevó a Brasil, Argentina, Chile y Colombia.



"La posición de Estados Unidos en este aspecto es muy prudente. Considera que la solución [a la crisis de Venezuela] debe ser liderada por Brasil y pregunta siempre cómo puede ayudar", dijo a mediados de este mes el ministro de Defensa, el general Joaquim Silva e Luna.

Controlar la frontera, sin cerrarla

"Decreté hoy el empleo de las fuerzas armadas (...) en Roraima. Naturalmente, para ofrecer seguridad a los ciudadanos brasileños y a los inmigrantes venezolanos que huyen de su país en busca de refugio en Brasil", dijo Temer.



El decreto autoriza "el uso de las Fuerzas Armadas para la Garantía de Ley y de Orden, en el período del 29 de agosto al 12 de septiembre de 2018", en las áreas norte y este así como en las carreteras federales del estado de Roraima.



El envío de tropas se produce menos de dos semanas después de una explosión de violencia de habitantes de Pacaraima, una pequeña localidad fronteriza, contra refugiados venezolanos. Los ataques se originaron después de que corriera la noticia de que un comerciante había sido herido durante un asalto supuestamente cometido por inmigrantes venezolanos.