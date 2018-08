Edgardo, el superman de los perros abandonados en México

Tapachula, México.



A bordo de un triciclo de carga, Edgardo Zúñiga viaja por México rescatando perros que han sido abandonados y están en la calle, mientras intenta crear conciencia contra el maltrato animal.



Su periplo se inició el 17 de julio de 2013 y desde entonces ha recorrido la mitad del país en busca de caninos que no tienen dueño y deambulan en calles y carreteras del país.



La aventura lo ha llevado al estado de Chiapas, en la franja sureste fronteriza con Guatemala, acompañado de los 14 perros que ahora mismo son sus compañeros de viaje.



Ataviado con ropa que la misma gente le obsequia en su andar, avanza día y noche con una misión: dar mejor vida a estos animales, que muchas veces son violentados u olvidados por los seres humanos.

Edgardo camina por las calles de México haciendo su nombre labor.

Una gran labor



Para Edgardo, de 48 años de edad y originario del estado de Nayarit (oeste de México), su viaje representa un sacrificio y, a la vez, un mensaje a la sociedad.



"Me acompañan perros de muchas partes de México que nadie va adoptando, que se van quedando (en la calle)", relata a Efe.



Ahora, estos canes forman parte del "equipo para rescatar perros", porque estos animales "enseñan a los demás (a tener) nobleza, a tenerle confianza a la gente".



El activista en favor de los animales ha rescatado a más de 400 perros desde que inició su camino, y ha pasado por estados como Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.



En su triciclo, con el que capta las miradas de los viandantes, el conocido como "hombre de los perros" carga con alimento, agua, calzado y ropa para poder sobrellevar las inclemencias tanto por lluvia como por sol.



Asimismo, transporta algunos medicamentos que sirven para auxiliar a sus nobles acompañantes.



En estos momentos, continúa avanzando por la región del Soconusco en el estado de Chiapas, en los municipios de Huixtla y Tapachula, donde recogerá a más perros que adoptará y cuidará para darles una mejor calidad de vida.



Después su ruta lo llevará al litoral chiapaneco, en la población de Puerto Madero, para descansar unos días y también para dar horas de sueño a los caninos.



De acuerdo con Edgardo, el suyo es "un viaje para despegar la conciencia de la gente".



"Yo no pido nada, solo que vean lo que estos fieles animales pueden hacer por los seres humanos", afirma.



En su travesía tiene como objetivo el rescate de los canes, aunque también funge como mediador para dar en adopción a alguno de sus compañeros que han sido rescatados.



Los perros "están llenos de amor y protección; por eso es necesario que también los cuidemos", añade el activista.



El samaritano indica que para él no ha sido fácil llegar hasta el sur del país, donde ha sido bien recibido, según aseguró.



Después de pasar por el litoral chiapaneco, cruzará varias provincias de los estados de Oaxaca y Guerrero, en el sur del país.



"Es un proyecto que consiste en darle al vuelta completa a México, ayudando perros", dijo.



El maltrato animal en México está tipificado como delito en, al menos, 15 estados, entre ellos Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Michoacán.



Para evitar que situaciones de maltrato se produzcan, Edgardo aboga por inculcar entre la población una cultura de respeto a los animales y crear conciencia. EFE