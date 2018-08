Trump cancela el viaje de Mike Pompeo a Corea del Norte por falta de avances

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la cancelación de la visita de su máximo diplomático a Corea del Norte, debido a una falta de progreso en la desnuclearización de Pyongyang, de la que acusó a China.

"Le pedí al secretario de Estado Mike Pompeo que no vaya a Corea del Norte, en este momento, porque creo que no estamos avanzando lo suficiente en lo que respecta a la desnuclearización de la Península Coreana", escribió Trump en su cuenta de Twitter, donde añadió que, debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos, no cree que los chinos "esté ayudando con el proceso de desnuclearización como lo hicieron antes".

El jueves el propio Pompeo había aprovechado la presentación del nuevo enviado especial de EEUU para Corea del Norte para revelar que tenía intención de viajar al país asiático la semana que viene.

En un segundo mensaje, el presidente Trump indicó, que Pompeo, "espera ir a Corea del Norte próximamente" y aprovechó para transmitir sus "más cálidos saludos y respeto" al líder norcoreano, Kim Jong-un.

"¡Espero encontrarme con él pronto!", concluyó el presidente estadounidense.

Pompeo anunció ayer que iba a hacer su cuarto viaje a Corea del Norte desde el pasado abril, tras dar a conocer el nombre del nuevo enviado especial de EEUU para Corea del Norte, Steve Biegun, quien debía a acompañarle en la visita.