Gobierno de Costa Rica rechaza racismo contra nicaragüenses

San José, Costa Rica.

El Gobierno de Costa Rica condenó hoy las manifestaciones violentas, los discursos y los llamados de odio contra nicaragüenses en su país, que según señaló no se corresponden con la idiosincrasia costarricense.



El ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, indicó en conferencia de prensa que las protestas son "inéditas" y pidió respeto a la legislación, las leyes y el Estado de derecho.



"Las manifestaciones tenían una forma que no responde a la idiosincrasia nacional, del ser costarricense, y claramente los discursos de odio, los llamados al odio y la violencia deben ser erradicados del país y no son sujeto de nuestra idiosincrasia. Debemos ser muy cuidadosos de cuidar esa paz y solidaridad humana que debemos practicar", afirmó Mendoza.





Cientos de costarricenses se manifestaron ayer en un parque del centro de San José contra el ingreso de nicaragüenses que piden refugio tras la crisis política de su país. La protesta terminó en disturbios, ofensas y varios detenidos.



Con gritos de "¡Fuera nicas!" y con banderas y camisas de Costa Rica, algunos costarricenses organizaron una marcha para protestar contra el ingreso de ciudadanos del país vecino, que ellos califican como masivo.



La manifestación, que en un principio iba a ser pacífica, terminó en golpes, disturbios, ofensas y varios detenidos. La policía tuvo que cerrar indefinidamente el parque La Merced, ubicado en el centro de la capital y donde usualmente se reúnen personas de nacionalidad nicaragüense, como medida de prevención.

Vea: ¿Racismo? Costarricenses protestan contra ingreso de nicaragüenses a su país



El ministro de Seguridad, Michael Soto, explicó en conferencia de prensa que hubo tres focos de violencia, el más caótico en el parque La Merced, y en otros dos puntos de San José, el Parque Central y la plaza de La Cultura.



La policía detuvo en total a 44 personas, algunas con antecedentes criminales. De ellas son 38 costarricenses, seis nicaragüenses y seis menores de edad cuya nacionalidad no trascendió.



"Varias personas se presentan al lugar con consignas y durante las consignas proceden a agredir a algunas personas de los alrededores. Algunos sujetos tenían esvásticas en la ropa y cuerpos, situación que no pertenece a la idiosincrasia costarricenses y que nos preocupa", declaró el ministro de Seguridad.



Soto indicó que el grupo de manifestantes se formó a través de redes sociales y contaba en sus filas con integrantes de ideologías anárquicas y filosofía nazi, así como pertenecientes a barras de fútbol. ACAN-EFE