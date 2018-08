El grupo "Soldados de Franela" se atribuye el ataque contra Nicolás Maduro

Redacción.

El supuesto grupo anónimo denominado "Soldados de Franela", se adjudicó el atentado de este sábado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Por medio de las redes sociales, el grupo colgó un mensaje e imágenes de lo ocurrido cuando el presidente Maduro pronunciaba las palabras de cierre de la ceremonia en la que se celebraban los 81 años de la Guardia Nacional.

"La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo. Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo" escribieron en su cuenta de Twitter.

Los "Soldados de Franela" aseguran, en la misma cuenta de Twitter, que son un conjunto de "militares y civiles patriotas y leales al pueblo de Venezuela, basados en argumentos legales y constitucionales.

Maduro responsabilizó del ataque a la "ultraderecha", como se refiere a la oposición, y al presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

Un dron explotó y silenció su discurso en una parada militar. Un segundo estallido terminó de desatar el caos: la formación se rompió y cientos de soldados corrieron asustados.

El primer estruendo interrumpió al mandatario cuando advertía desafiante que no vendería más gasolina subsidiada a quienes no acataran un censo de vehículos. No pudo completar la frase.

La escena le puso alas a las denuncias de magnicidio hechas reiteradamente por el mandatario, con un amplio rechazo popular a raíz de la escasez de alimentos y medicinas y una inflación que podría cerrar 2018 en 1.000.000%, según el FMI.