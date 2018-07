Bukele recurre a la OEA por "bloqueo" a candidatura presidencial

San Salvador.

El popular exalcalde de la capital salvadoreña, Nayib Bukele, dijo este martes que denunciará ante la OEA supuestos intentos de la derecha por evitar que se lance como candidato a la presidencia en una alianza con un pequeño partido político.



"Este viernes nos reuniremos con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que conozca de primera mano los intentos de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista, derecha) y su candidato (presidencial, Carlos Calleja) de retroceder nuestra democracia e imponerse a la fuerza", anunció Bukele, de 36 años, en su cuenta de Facebook.



Bukele se reunirá con Almagro en Washington.



El dirigente figura en las encuestas como el aspirante con más apoyo en encuestas en opinión previas a las elecciones del 3 de febrero de 2019.



Bukele fue expulsado en 2017 del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (izquierda), luego que en un proceso disciplinario lo declaró culpable de agredir verbalmente a una funcionaria del partido en el concejo municipal de San Salvador.



Tras su expulsión y luego de terminar su período en la comuna capitalina en mayo pasado, el exalcalde fundó el partido Nuevas Ideas.



No obstante, reclamó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha resuelto la solicitud de inscripción de su partido.

Asimismo indicó que, al no estar inscrito Nuevas Ideas como partido político, se registró como miembro del minoritario partido de centroizquierda Cambio Democrático (CD), con apenas un diputado en el Congreso, para disputar la presidencia bajo esa bandera.



Sin embargo, denunció que el TSE estudia la cancelación de Cambio Democrático como partido político por no haber alcanzado en unas elecciones legislativas de 2015 el mínimo de 50.000 votos que exige la ley.



Aseguró que el atraso en el registro de Nuevas Ideas y los intentos de cancelar a CD responden a presiones de ARENA.



"No solo debemos enfrentarnos contra un partido mucho más poderoso, sino también con las instituciones del Estado que son instrumentalizadas", reclamó Bukele.