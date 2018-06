"El Chapo" Guzmán no se declarará culpable en juicio en EEUU

Nueva York, Estados Unidos.

El capo del narcotráfico mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán no se declarará culpable de ningún delito ni colaborará con las autoridades estadounidenses, aseguró el martes su abogado, refutando rumores tras una audiencia previa a su juicio en la corte de Brooklyn.



Los abogados de "El Chapo", encarcelado desde hace un año y medio en Nueva York, buscan que la fiscalía entregue evidencia en su poder que mostraría que el acusado de 17 delitos, entre ellos liderar el cártel de Sinaloa durante 25 años y transportar al menos 200.000 kg de cocaína a Estados Unidos, no era en realidad el jefe máximo de esa organización.



En su opinión, esa evidencia exculpa a "El Chapo" del mayor cargo en su contra antes del juicio que debe comenzar el 5 de septiembre.



"Eso es fundamental para la defensa de él; sin eso no lo vamos a poder defender", dijo Balarezo a periodistas tras la audiencia.



Desmintiendo rumores que corren sobre una posible colaboración de "El Chapo" con el gobierno estadounidense, Balarezo dijo a la prensa que "Guzmán no se va a declarar culpable y no va a colaborar con las autoridades".



La fiscal Andrea Goldbarg aseguró por su lado que no importa si "El Chapo" era un jefe de mediano rango o un jefe máximo del cártel.



Durante la audiencia, "El Chapo", de 61 años, prácticamente no miró al juez Brian Cogan. Más delgado, sin su famoso mostacho y vestido con uniforme carcelario azul, solo tenía ojos para su joven esposa Emma Coronel, de 28 años, y para sus dos pequeñas hijas, que estaban en la sala.

El abogado de "El Chapo" también exige al juez que el proceso sea celebrado en la corte federal de Manhattan y no en la corte de Brooklyn.



Asegura que su traslado sería mucho más simple, ya que solo debería atravesar un túnel que va de la cárcel al tribunal para llegar diariamente a su juicio.



Actualmente, cada vez que "El Chapo" debe ir a la corte las autoridades cierran el puente de Brooklyn, instalan una caravana policial de unos 10 carros blindados y ambulancias y helicópteros, "un circo" que lo muestra ante la opinión pública como un hombre "peligroso", en opinión de Balarezo.



El juez Cogan dijo que aún precisa tiempo para estudiar estas mociones y fijó la próxima audiencia para el 14 de agosto.



Si es hallado culpable, puede ser condenado a cadena perpetua.