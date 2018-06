Muere Concepción Hernández, el símbolo de la tragedia en Guatemala

Ciudad de Guatemala.

"Me duele, me duele, ya no aguanto", fueron las palabras de don Concepción Hernández tras quedar atrapado en la avalancha de ceniza del volcán de Fuego en Guatemala, que le provocó quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo.

Al día siguiente, el diario Prensa Libre publicó en su portada la imagen de don Concepción, sentado en un barandal de la carretera en la aldea San Miguel Los Lotes, Escuintla, con seis cadáveres carbonizados a su alrededor y contemplando la devastación ocasionada por la violenta erupción del coloso que hasta el momento ha dejado 84 muertos.

Don Concepción, de 88 años de edad, murió la madrugada de este miércoles por las graves heridas sufridas en el 50% de su cuerpo y por una complicación renal tras sufrir el impacto del flujo piroclástico.

La víctima era originario de la aldea El Rodeo, ubicada en Escuintla, que junto a Chimaltenango y Sacatepéquez, son los más devastados por la potente erupción volcánica.

Su hijo, Jorge Hernández, relató al diario guatemalteco que la última vez habló con su padre fue momentos antes de la explosión. "Le dije 'mire papá cómo está el volcán. Tratemos de salir'".

Jorge dijo que, pese a que estaban acostumbrados a los rugidos del volcán, presentían la tragedia. Apenas unos instantes después vieron descender la avalancha de cenizas. El cargó a su madre y corrió con todas sus fuerzas para ponerla a salvo. Intentó regresar por su padre sin embargo ya no pudo localizarlo.



Con estas nuevas víctimas, suman ya 84 las personas fallecidas en Guatemala por la erupción del volcán, que tres días después de la violenta explosión, se mantiene con actividad moderada.





Sin embargo, oficialmente la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la única responsable de contabilizar las víctimas de la tragedia mantiene, de momento, 75 muertos.



También 44 heridos, 12.089 evacuados, 3.319 albergados, otras 3.271 atendidas en las áreas dañadas y 1.713.436 personas afectadas.



La Conred estima que la cifra de los desaparecidos en la avalancha que se produjo por la explosión son alrededor de 192.

Los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango que comparten el límite territorial donde se ubica el volcán de Fuego, se mantienen en alerta roja, la máxima en casos de desastres naturales, y también han sido declarados en estado de calamidad pública.



Aunque este miércoles se cumplieron 72 horas, el tiempo que las autoridades consideran que puede sobrevivir una persona, el portavoz de la Conred, David De León, dijo que se continuará con las labores de búsqueda y rescate.



Y es que el secretario ejecutivo de la institución de protección civil, Sergio García Cabañas, ha repetido que no descansarán hasta encontrar hasta la última víctima de la tragedia provocada por la actividad volcánica.



El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió hoy que el volcán continúa con su actividad