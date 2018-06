López Obrador y su victoria inevitable en México, según las encuestas

Ciudad de México.

Inmune a los ataques de sus rivales, Andrés Manuel López Obrador se mantiene cómodamente en cabeza de las encuestas a un mes de las elecciones presidenciales en México, lo que le sitúa ante una aparente inevitable victoria.



Pero la fiabilidad de las encuestas está en entredicho e incluso su imparcialidad por lo que, según coinciden varios expertos, hay que esperar al 1 de julio para confirmar si los sondeos están en lo cierto.



Una encuesta del diario Reforma publicada esta semana otorga el 52 % de las preferencias del voto a López Obrador, candidato del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), frente al 26 % de Ricardo Anaya, del conservador Partido Acción Nacional (PAN).



Más abajo están José Antonio Meade, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 19 %, y el independiente Jaime Rodríguez, con 3 %.



El sondeo, que duplica la distancia que separaba a López Obrador de Anaya en encuestas previas, muestra que el líder de Morena se mantiene en cabeza después de sobrepasar dos techos electorales, primero el del 40 y ahora el del 50 por ciento.





La diferencia consistente en las encuestas demuestra la poca eficacia que han tenido las estrategias de ataque de las campañas del conservador y del oficialista, que han descalificado las propuestas del líder de Morena más que exponer sus propias ideas.



Sus equipos han tratado de restar importancia a la creciente brecha en los sondeos. El coordinador de la campaña de Anaya, Jorge Castañeda, aseguró que aunque en su equipo no ignoran los resultados de Reforma, es "temerario" asegurar que la elección del 1 de julio está definida.



"Esta encuesta y esta casa encuestadora me parecen más una parte de estrategia del equipo de López Obrador que un reflejo de la realidad", dijo a su vez Armando Ríos Piter, vocero del equipo de Meade.



El politólogo Carlos Elizondo, académico de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, señaló a Efe que "la tendencia del crecimiento de López Obrador viene desde enero", y que "lo que sorprende más es que Anaya ha tenido una caída bastante importante".



"Una sola encuesta, como una sola golondrina, no hace verano. Habrá que ver si próximas encuestas que midan fines de mayo y principios de junio corroboran esta tendencia", manifestó.



De ser así, expuso, "lo que pareciera es que López Obrador ha ido logrando penetrar en zonas donde antes prácticamente no existía y Anaya no ha acabado de crecer en la parte sur y centro del país".

El experto en economía política y prospectiva electoral aseveró que "las elecciones no están decididas hasta que se vote, pero parece que hay margen de probabilidad alta de que López Obrador gane".



En contraste, Ivonne Acuña, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, consideró que la ventaja del aspirante de Morena es prácticamente irreversible, si bien el resultado de la votación depende de ciertos factores.



"Tendrían que pasar dos cosas para que ese triunfo fuera inevitable: la primera que no hubiera fraude, porque la tentación persiste e incluso hay llamados al 'fraude patriótico'", dijo la experta a Efe.