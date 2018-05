Abogado racista de Nueva York recibe carta con polvo sospechoso

Nueva York, Estados Unidos.

El abogado estadounidense Aaron Schlossberg, que se viralizó en redes sociales tras insultar a un grupo de hispanos por hablar español en un restaurante de Nueva York, sigue siendo objeto de críticas y ataques, pese a haberse disculpado por el polémico incidente la semana pasada.



Policías y bomberos de Nueva York atendieron ayer una llamada de la antigua oficina del abogado racista, como se le conoce en redes sociales, tras ser alertados de un sobre lleno de polvo blanca que llegó al edificio ubicado en Madison Avenue.

Dos mujeres que tuvieron contacto con la carta dirigida a Schlossberg fueron evaluadas por personal médico y todo el piso fue evacuado por precaución.



La carta fue entregada alrededor de las 3:30 p.m. de lunes, informó la policía. Las autoridades anti terrorismo de Nueva York examinaron el contenido del sobre, mismo que consideraron inofensivo.

Las autoridades ahora investigan al remitente de la carta.

Lea más: Aterrador video muestra lava del Kilauea arrasando varias casas

El abogado se disculpó públicamente la semana pasada asegurando que su comportamiento fue "inaceptable".



"A las personas que insulté, les pido disculpas", dijo Schlossberg, de 44 años, en un tuit. "Verme a mí mismo en internet me abrió los ojos. La forma como me expresé es inaceptable, y esa no es la persona que soy".



"Si bien la gente debe poder expresarse libremente, debería hacerlo de forma calmada y respetuosa", apuntó.



En Nueva York, con 8,5 millones de habitantes y una de las ciudades más diversas del mundo, un 27,5% de la población es latina. El español se escucha en calles y negocios de manera constante.