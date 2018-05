Ortega se aferra al poder en medio de creciente rechazo

Managua, Nicaragua.



El presidente de Nicaragua Daniel Ortega sigue resistiendo a la presión de manifestaciones callejeras que exigen una restauración de la democracia plena y su salida anticipada del gobierno tras más de 40 días de protestas que dejaron 78 muertos.



El movimiento ha dejado además bloqueos en vías y una economía en desaceleración. “Ortega no se va así nomás, va a resistir hasta el final. No se moverá hasta que la situación sea imposible de sostener”, opina el sociólogo y analista óscar René Vargas.



Consideró que el mandatario, un exguerrillero de 72 años, aún cuenta con el apoyo del sector empresarial, su principal aliado en sus 11 años de gobierno, pero que a raíz de la crisis ha quedado en suspenso. Si bien los empresarios han apoyado “verbalmente” las manifestaciones antigubernamentales que encabezan los estudiantes desde el 18 de abril, no han querido sumarse, por ejemplo, a un paro nacional como ocurrió durante la insurrección contra la dictadura de los Somoza (1934-1979), apuntó Vargas.

Los bloqueos en diferentes ciudades como León se mantienen, el Gobierno pide que cesen para seguir el diálogo.



Uno de los líderes estudiantiles, Víctor Cuadras, admitió que los empresarios están “fraccionados” entre un sector que pide que Ortega siga hasta las elecciones del 2021 y otro que se vaya antes.



Ayer, un grupo de manifestantes aumentaron la presión sobre el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) para que llame a Paro Nacional con el fin de sacar del poder a Ortega.



“Este es un SOS a Nicaragua, a la nación y al mundo entero, que des un comunicado ordenando lo que el pueblo exige: paro nacional ya, empresarios, no sean cómplices del derramamiento de sangre que ha existido en el país”, dijo una portavoz de los manifestantes, en un plantón frente a la sede del Cosep.



Durante la protesta, una camioneta conducida por un desconocido arrolló a los presentes, lo que dejó tres personas lesionadas, aunque no de gravedad. Los opositores creen que un paro nacional sacaría rápidamente del poder a Ortega por la vía pacífica, ya que el presidente ha reiterado que la economía es el único tema de su interés.