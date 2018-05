"Harvey Weinstein dará su primer paso al infierno": las reacciones a su arresto

Los Ángeles, Estados Unidos.

"Hoy es nuestro día" y es "el primer paso en su descenso al infierno"... A continuación, las principales reacciones al arresto e inculpación el viernes por violación y agresión sexual del productor Harvey Weinstein, acusado por un centenar de mujeres.

- LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS -

- Rose McGowan, que acusa a Weinstein de haberla violado

"Hoy es nuestro día", tuiteó la actriz de "Scream", y agregó: "Te pillamos, Harvey Weinstein, te pillamos".

- Asia Argento, que acusa a Weinstein de haberla violado

"Hoy Harvey Weinstein dará su primer paso hacia su inevitable descenso al infierno. Nosotras, las mujeres, tenemos finalmente una verdadera esperanza de justicia", escribió en la red social.

- Mira Sorvino, que acusa a Weinstein de haberla acosado sexualmente y haber arruinado su reputación y su carrera

"Mando amor a todas mis hermanas hoy que se levantaron contra un monstruo... tantas emociones... estoy orgullosa y agradecida con todas ustedes".

- LOS MOVIMIENTOS QUE NACIERON POR EL ESCÁNDALO -

- Time's Up, una organización para la defensa de las víctimas de acoso sexual en el trabajo, fundada por personalidades de Hollywood, en Twitter:

"Hoy se ha detenido a un hombre cuyas acciones han sido tan monstruosas que han generado una conciencia global. Harvey Weinstein ha roto la vida de innumerables mujeres. Las apoyamos y nos solidarizamos con las mujeres de todo el mundo que se han enfrentado a lugares de trabajo peligrosos y agresivos, esperamos que prevalezca la justicia".

- Tarana Burke, fundadora del movimiento #MeToo que denuncia la violencia sexual:

"Esto se mueve del tribunal de opinión a un tribunal real", dijo a la revista Variety. "Es súper catártico para muchas víctimas, e incluso para las sobrevivientes que no han sido necesariamente victimizadas por él".

- LOS ABOGADOS -

- Benjamin Brafman, quien defiende a Harvey Weinstein, a la salida del tribunal:

"El Sr. Weinstein no inventó el 'casting de sofás' en Hollywood". "Tenemos la intención de actuar muy rápidamente para que se desestimen los cargos, no creemos que sean constitucionales, creemos que no están respaldados por pruebas, y al final del procedimiento el Sr. Weinstein será exonerado".

- Gloria Allred, abogada especializada en delitos sexuales:

"Represento a muchas acusadoras de Harvey Weinstein (...) Hace mucho tiempo que debió enfrentar la justicia, pero ese día finalmente ha llegado. Saludo la valentía de todas las que han hablado para contar su verdad sobre un hombre famoso, rico y poderoso", dijo en un comunicado.

A los comentarios del Sr. Brafman, la abogada y activista agregó, consultada por la AFP, que "obviamente, los fiscales no habrían presentado los cargos contra el Sr. Weinstein si pensaran que no había pruebas para respaldar esta acusaciones o si pensaran que su caso era defectuoso de cara a la Constitución".

"No sé si se presentarán cargos contra el Sr. Weinstein en otras jurisdicciones, pero se están llevando a cabo investigaciones serias en otros lugares además de Nueva York", incluidos Londres y Los Ángeles, precisó.