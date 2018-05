Abogado de Trump recibió 500 mil dólares de magnates rusos

Washington, Estados Unidos.

Michael Cohen, el abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió 500.000 dólares de oligarcas rusos poco después de las elecciones presidenciales de 2016, según informaron hoy varios medios locales.



The New York Times y NBC verificaron la autenticidad de registros financieros que demuestran que los oligarcas rusos Viktor Vekselberg y Andrew Intrater transfirieron ese medio millón de dólares a Cohen a través de una empresa llamada Columbus Nova LLC.



Los pagos fueron transferidos a una cuenta corriente de Essential Consultants, la misma sociedad pantalla con la que Cohen habría abonado los 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels por un polémico pacto de silencio.



Fue, de hecho, el abogado de Daniels, Michael Avenatti, quien informó en primer lugar de estos y otros pagos recibidos por Essential Consultants.



Daniels y Trump están inmersos en una batalla legal por ese pago de 130.000 dólares que, supuestamente, tenía como objetivo que la actriz porno no revelara un idilio que habría mantenido con el ahora presidente en 2006, poco después de que este contrajera matrimonio con la actual primera dama estadounidense, Melania Trump.



La actriz porno ha acudido a los tribunales para deshacer el pacto, un litigio que aún no se ha resuelto.



Columbus Nova LLC, la compañía utilizada para realizar los pagos, es una firma inversionista con sede en EEUU de Renova Group, el conglomerado ruso propiedad de Vekselberg, un oligarca con vínculos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Los dos oligarcas rusos acudieron a la toma de posesión de Trump el 20 de enero de 2017 en Washington, a la que Intrater, presidente de Columbus Nova y primo de Vekselberg, donó 250.000 dólares.



En un comunicado, Columbus Nova reconoció las transacciones a Cohen, que describió como el pago de una consultoría ya rescindida.



The New York Times publicó la semana pasada que subordinados del fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, habían interrogado a Vekselberg a principios de año en el marco de esa investigación y CNN agregó hoy que el interrogatorio estuvo relacionado con los pagos a Cohen.EFE