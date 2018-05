Trump vuelve amenazar a Irán si se atreve a reanudar programa nuclear

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió hoy a Irán de que no reanude su programa nuclear si no quiere afrontar "consecuencias muy graves", un día después de anunciar la retirada de Estados Unidos del pacto multilateral con Teherán de 2015.



"Aconsejaría a Irán que no reanude su programa nuclear. Habrá consecuencias muy graves si lo hace", dijo Trump a los periodistas durante una reunión con su gabinete.

Las consecuencias de la marcha de la primera potencial mundial en este acuerdo, firmado entre Irán y la anterior administración estadounidense presidida por Barack Obama, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, más Alemania y la Unión Europea (UE), son todavía una incógnita.



Francia y Alemania ya han expresado su preocupación acerca del impacto económico que pueda tener en las empresas europeas la retirada estadounidense de un pacto que contemplaba el levantamiento del embargo comercial iraní y la entrada de compañías extranjeras en el país.

Francia explicó que los países europeos intercederán ante Estados Unidos para intentar minimizar las sanciones que Washington ha dicho que aplicará después de retirarse del acuerdo.



El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, avisó hoy que esta semana hablará de ese asunto con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, para analizar "las posibilidades" de evitar esas sanciones.