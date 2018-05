EEUU critica acuerdo de China con República Dominicana

Washington, Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos denunció hoy que el acuerdo de China con República Dominicana por el que el país caribeño rompió sus lazos diplomáticos con Taiwán "no contribuye a la estabilidad regional".



"Estos esfuerzos por alterar el status quo no ayudan y no contribuyen a la estabilidad regional", indicó a Efe un alto funcionario del Departamento de Estado que prefirió mantener el anonimato.





"Estados Unidos -continuó- urge a China a trabajar para restaurar un diálogo productivo y para evitar una mayor escalada o movimientos desestabilizadores".



Washington, agregó, "tiene un profundo y duradero interés en la estabilidad en las relaciones a través del estrecho y cree que el diálogo entre las dos partes (China y Taiwán) ha permitido paz, estabilidad y desarrollo en los últimos años".







La República Dominicana anunció el lunes el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China, lo cual supone la ruptura con Taiwán.



El senador estadounidense Marco Rubio acusó este martes a China de "sobornar" a República Dominicana para que corte lazos con Taiwán y pidió que el Congreso de EEUU haga más para contrarrestar la influencia de Pekín en Latinoamérica.

Lea más: EEUU sigue recibiendo solicitudes de asilo de migrantes de caravana



"Estados Unidos respalda a Taiwán, un aliado nuestro y compañero de la democracia. El Congreso de los Estados Unidos debe hacer más para contrarrestar la influencia de China en el hemisferio occidental", dijo el senador, una de las voces más influyentes en la política latinoamericana del presidente Donald Trump.



Según el Gobierno de Taiwán, China logró el acuerdo con República Dominicana con la promesa de préstamos por más de 3.000 millones de dólares.



El establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y República Dominicana refuerza la posición del país asiático en Latinoamérica y el Caribe y debilita el principal bastión exterior de Taiwán, que cuenta ahora con 19 aliados internacionales.EFE