Starbucks enfrenta boicot tras ser acusada de discriminación racial

Washington, Estados Unidos.



Starbucks enfrenta acusaciones de discriminación racial en Estados Unidos tras la detención de dos hombres afroamericanos en una cafetería de Filadelfia mientras esperaban a un amigo, un incidente que la compañía consideró "reprensible".



Un video de lo ocurrido, que se viralizó en redes sociales, generó una condena generalizada en las redes sociales durante el fin de semana, con protestas frente al local y llamados a boicotear a la cadena de cafeterías.





"Me disculpo sinceramente con los dos hombres arrestados", dijo el director ejecutivo de Starbucks, Kevin Johnson. "Starbucks se opone firmemente a la discriminación o la discriminación racial", dijo en un comunicado.



Entrevistado por ABC News este lunes, prometió "una revisión exhaustiva" de las prácticas de la empresa para que esto no vuelva a suceder "nunca más". "Lo que le pasó a estos dos caballeros estuvo mal", afirmó.



El director ejecutivo de Starbucks dijo que esperaba reunirse personalmente con ellos "para ofrecerles una disculpa cara a cara".



El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, consideró que la disculpa de la empresa no era suficiente y ordenó investigar sus prácticas.



"Starbucks debería ser un lugar donde todos sean tratados de la misma manera, sin importar el color de su piel", dijo en una declaración.



El video difundido por una cliente blanca de Starbucks, Melissa DePino, muestra a varios policías uniformados interrogando y luego esposando a los dos hombres, que no ofrecen resistencia.

En primer plano, un hombre blanco, también cliente en la cafetería, cuestiona la detención, preguntando repetidamente a un policía: "¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron?".



La abogada de los dos detenidos, Lauren Wimmer, entrevistada por una filial de CBS en Filadelfia, dijo que ambos estaban esperando a que llegara otra persona para una reunión de negocios.



Los hombres fueron liberados después de que Starbucks no presentó cargos.



El video generó indignación en las redes sociales. "¿Esperar en un Starbucks si uno es afroamericano es un crimen?", se preguntó el baterista Questlove del grupo Roots, bajo la etiqueta "#NuncaMás @Starbucks"