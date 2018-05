Álvaro Colom recibe libertad bajo fianza en Guatemala

Ciudad de Guatemala.

Un juez de Guatemala decidió hoy concederle la libertad bajo fianza al expresidente Álvaro Colom, imputado en un caso de corrupción en el transporte público de la capital, por lo que quedará libre al pagar cerca de 135.000 dólares.



El Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal estableció esta medida sustitutiva, a la que cabe recurso en los próximos tres días, a cambio de que el exmandatario pague 500.000 quetzales (unos 67.000 dólares) por cada uno de los delitos por lo que fue procesado, fraude y peculado (malversación).



El juez también otorgó libertad bajo fianza de unos 13.500 dólares a los exministros Óscar Velásquez (Economía) y Gerónimo Lancerio (Cultura y Deportes), procesados por fraude; mientras que al exsecretario de la Presidencia Gustavo Alejos, en prisión por otros casos, y al extitular de Interior Salvador Gándara les fue denegada esta misma solicitud.



Tras finalizar la vista judicial, en la que el expresidente pidió un cambio de delito que no se le concedió, Colom mostró cautela y recordó que faltan tres días para ver "que no haya impugnación" del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).



"Yo soy inocente y tengo la paciencia y la tranquilidad del mundo, para esperar que el proceso avance", reiteró, y añadió que no existe peligro de fuga por su parte, una opinión en la que también coincidió el juzgador al otorgar la medida sustitutiva.

Colom, y los otros dos exministros que quedaron en libertad, tienen prohibido salir del país y deben firmar cada ocho días en el libro de reporte.



Por esta causa, conocida como Transurbano, están procesadas además de estas cinco personas otros siete exmiembros del Gabinete de Colom, entre ellos el expresidente de Oxfam Internacional Juan Alberto Fuentes Knight.EFE