Pompeo advierte en Israel que saldrá del pacto nuclear si no se modifica

Jerusalén.



El nuevo secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, coincidieron hoy en una rueda de prensa conjunta en Tel Aviv en que hay que "detener" el poder de Irán en la región de Oriente Medio.



Pompeo expresó en su primera visita al país desde que accedió al cargo su preocupación "por la escalada de la agresión iraní" y "su deseo de imponer su poder en la región", y agregó: "Estados Unidos están con Israel en esta lucha, y apoyamos su derecho a defenderse".



El nuevo secretario de Estado también se reafirmó en las declaraciones que hoy mismo hizo durante su visita a Arabia Saudí, y afirmó que si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no logra que se corrija el "defectuoso" acuerdo nuclear con Irán, la Administración estadounidense se retirará de este pacto.



Netanyahu, por su parte, dijo estar agradecido por la visita del nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, que consideró muy significativa, y afirmó que Pompeo es "un verdadero amigo de Israel".



El primer ministro israelí dijo también que considera a Teherán una gran amenaza y agradeció la posición estadounidense "para detener a Irán en la adquisición de armas nucleares".



"Irán debe ser detenido y estamos comprometidos a detenerlo juntos", dijo con contundencia.



Pompeo reiteró que EEUU está "muy orgulloso" de su plan de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén el próximo 14 de mayo, en lo que describió como un evento que marca "70 años de Israel, que vamos a celebrar juntos, reconocemos la realidad", aunque matizó, "las fronteras de la soberanía israelí en Jerusalén siguen siendo un asunto a resolver".



Según el secretario de Estado, la Casa Blanca está "comprometida a una solución negociada entre Israel y los palestinos", pero no dio más detalles sobre la hipotética propuesta para una negociación de paz que se prevé que Washington presente en un futuro próximo.



Durante la visita, de solo unas horas de duración, Pompeo no se reunió con el presidente palestino, Mahmud Abás, ni con ningún otro representante palestino, confirmó a Efe Xavier Abu Eid, portavoz del departamento de negociaciones de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), quien afirmó que las autoridades palestinas tampoco están dispuestos a reunirse con las de EEUU.



En relación a Siria, Pompeo condenó "el bárbaro régimen sirio" de Bashar al Asad, "con su uso de armas químicas" y la "penetración islamista de Irán", y mencionó la intención de su país de "traer una solución política al conflicto" con la colaboración de Israel.



Bromeó con que aún no había tenido tiempo de pasar por su oficina a raíz de la visita que emprendió a Oriente Medio, concretamente a Arabia Saudí, Israel y Jordania, adonde partió a última hora de la tarde.



Pompeo llegó a Israel esta tarde procedente de la capital saudí, Riad, y se dirigió directamente desde el aeropuerto Ben Gurión a Tel Aviv para encontrarse con Netanyahu.



Antes de aterrizar en Israel, en su visita de dos días a Arabia Saudí, el diplomático estadounidense se reunió con las máximas autoridades del país y hoy mismo amenazó con romper el pacto nuclear iraní, que consideró que "ha fallado" en el propósito de "moderar" el régimen de Teherán.



Pompeo, que antes fue director de la CIA, es percibido como un partidario del Gobierno de Netanyahu, y su nombramiento se observa como un paso hacia el endurecimiento de la política estadounidense hacia Irán, hasta el punto de que el presidente Trump podría salir del acuerdo si no hay cambios de su contenido, una decisión que podría anunciar el próximo 12 de mayo.